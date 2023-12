Dit zijn de winnaars van de Android Planet-adventskalender

De Android Planet-adventskalender van 2023 is weer ten einde en we hebben heel veel toffe prijzen weggegeven. In deze round-up zetten we alle winnaars voor je op een rij.

Android Planet-adventskalender 2023: dit zijn de winnaars

De afgelopen weken stonden op Android Planet in het teken van de grootse adventskalender. We hebben weer een boel toffe prijzen weggegeven. Daarvoor willen we natuurlijk alle partners bedanken, maar ook jullie!

Er hebben duizenden mensen meegedaan met de dagelijkse winacties en inmiddels zijn de meeste winnaars bekend. Die vind je dan ook in de lijst hieronder:

4 december – … uit Soesterberg

5 december – Sophie uit Hove (BE)

6 december – Jurgen uit Hoogezand

7 december – Tom uit Sint-Niklaas (BE)

8 december – Rudger uit Schinveld

11 december – Erno uit Borculo

12 december – Bjorn uit Aalst (BE)

13 december – Herman uit Uithoorn

14 december – Anita uit Ulft

15 december – Vicky uit Sint-Niklaas (BE)

18 december – Barbara uit Waalre

19 december – Ruud uit Ede

20 december – Fred uit Warder

21 december – Esther uit Blankenham

22 december – Karola uit Enschede

25 december – Winnaar is nog onbekend

Ook in 2024 heel veel winacties

Heb je niet gewonnen? Niet getreurd, want ook volgend jaar kun je veel winacties op Android Planet verwachten! Of we de adventskalender dan ook weer gaan zien is natuurlijk nog wel de vraag, maar we hebben genoeg voor jullie in petto.

Wist je trouwens dat we via ons Instagram-kanaal regelmatig toffe prijzen weggeven? Volg ons dus zeker om niks te missen, want de eerste actie staat alweer gepland voor januari. Voor de rest verklappen we nog niks, maar we willen nog wel de partners bedanken die prijzen hebben geregeld voor de afgelopen adventskalender.

Voor nu: op naar een prachtige jaarwisseling en 2024! Dat wordt een jaar waarin je niet alleen veel prijzen kunt winnen bij ons, maar ook altijd op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Android, smartphones, updates en meer. Download dus zeker de gratis Android Planet-app of volg ons via Google Nieuws.

