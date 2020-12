We zijn alweer aangekomen bij de laatste week van de Android Planet adventskalender. Maar niet getreurd, want we geven nog enkele toffe cadeaus weg. Vandaag is dat de prachtige Xiaomi Mi 10T Lite!

Android Planet-adventskalender 2020

Er is weer een vakje open van onze grote Android Planet-adventskalender. Afgelopen weken hebben we al veel mensen blij gemaakt, maar we hebben nog een paar dagen te gaan. De Xiaomi Mi 10T Lite is een pracht van een apparaat en die kun je vandaag winnen!

Bovendien is de winnaar van de Oppo Watch (de prijs van 18 december) bekend. De winnaar is: Niels uit Heerhugowaard. Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Maandag 21 december: Xiaomi Mi 10T Lite t.w.v. 329 euro

De Mi 10T Lite van fabrikant Xiaomi is een complete smartphone die veel te bieden heeft. Het scherm is 6,67 inch groot, heeft een hoge resolutie én ververst maximaal 120 keer per seconde. Die combinatie zorgt ervoor dat alles snel tevoorschijn wordt getoverd.

Het toestel bevat een prima Snapdragon-processor, 6GB werkgeheugen en de te winnen variant beschikt over 128GB interne opslag. Daardoor kun je elke app gebruiken die je wilt en is gamen geen probleem. Daarnaast is het toestel klaar voor de toekomst dankzij de 5G-chip. Over de accuduur hoef je je geen zorgen te maken. De batterij is namelijk 4820mAh groot en laad je snel op met de meegeleverde 33 Watt-oplader.

De Mi 10T Lite draait op Android 10 en heeft vier camera’s op de achterkant. Qua hoofdsensor kiest de fabrikant voor een sensor van 64 megapixel. Groothoekbeelden maak je in 8 megapixel en met de andere camera’s schiet je close-ups of portretfoto’s. De selfiecamera vind je in het kleine gaatje aan de voorkant van het toestel.

Voor deze winactie willen we Xiaomi bedanken, die de Mi 10T Lite hebben gesponsord! De adviesprijs van deze smartphone bedraagt 329 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar lees je namelijk exact wat je moet doen om elke dag kans te maken op zo’n toffe prijs! Ook check je de hele kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.