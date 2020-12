De Gigaset GS4 is het gloednieuwe toestel van de Duitse fabrikant. Vandaag maak je in de Android Planet-adventskalender kans op die smartphone. Dat is niet alles want Gigaset levert ook een draadloze oplader mee!

Android Planet-adventskalender 2020

We zijn alweer toegekomen aan een van de laatste prijzen van de Android Planet-adventskalender. Afgelopen weken maakte je elke werkdag kans op een prachtige prijs en uiteraard is dat ook vandaag weer het geval. Fabrikant Gigaset heeft namelijk een tof cadeaupakket gesponsord voor één van onze trouwe Android Planet-lezers.

Woensdag 23 december: Gigaset GS4 & draadloze oplader t.w.v. 269 euro

De Gigaset GS4 is de nieuwste aanwinst van de Gigaset-familie. Het toestel beschikt over een groot scherm van 6,3 inch met een kleine waterdruppelnotch. Er is genoeg werk- en opslaggeheugen aan boord om er alles mee te doen wat je wilt. Van appen tot gamen en van foto’s maken tot films kijken.

Foto’s maak je met één van de drie camera’s op de achterzijde. Zo maak je in elke situatie een prima plaatje. De camera’s steken niet uit en op de achterkant vind je ook de fysieke vingerafdrukscanner. Er is plaats voor twee simkaarten én een geheugenkaartje en de batterij is 4300mAh groot. Naast snel opladen via een kabel kan dat ook draadloos.

In het prijzenpakket vind je dan ook een eigen oplader van de fabrikant. Zo hoef je niet meer in de weer met kabeltjes. Opladen via die weg gaat met maximaal 15 Watt, waardoor de accu ook relatief snel weer vol zit.

Voor deze winactie willen we Gigaset bedanken, die de Gigaset GS4 en draadloze oplader hebben gesponsord! De adviesprijs van dit pakket bedraagt 269 euro.

Laden…

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar lees je namelijk exact wat je moet doen om elke dag kans te maken op zo’n toffe prijs! Ook check je de hele kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.