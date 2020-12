We zijn helaas aangekomen bij de laatste winkans van de Android Planet-adventskalender. Maar, dat betekent ook dat we eruit gaan met een grote knaller. Vandaag maak je kans op een volledig Xiaomi-pakket. Naast een gloednieuwe Poco X3 NFC-smartphone, leveren we ook een Mi Band 5 én een setje draadloze oordopjes mee!

Android Planet-adventskalender 2020

Tot nu toe was de Android Planet-adventskalender weer een groot succes met duizenden deelnemers gedurende de hele maand december. Dank voor het meedoen natuurlijk, maar waag ook vandaag nog zeker een kans! De eindprijs van deze bomvolle maand vol cadeaus is namelijk een prijzenpakket van fabrikant Xiaomi.

Meedoen kan bij deze actie niet tot en met morgen, maar we laten de winactie doorlopen tijdens de kerstdagen. Het actieformulier invullen kan dan ook tot en met zondag 27 december. Daarna kiezen we de winnaar, die we dan ook zo snel mogelijk bekend zullen maken op Android Planet. Succes!

Donderdag 24 december: Xiaomi cadeau-pakket t.w.v. 289 euro

Win je de prijs van 24 december, dan heb je niks meer nodig. We beginnen met de Poco X3 NFC. In onze review vroegen we ons af of dit misschien wel de beste smartphone was van dit jaar qua verhouding tussen prijs en prestaties. Het scherm van 6,67 inch ververst 120 keer per seconde en heeft een hoge resolutie. Een perfecte combinatie om optimaal te genieten van films, games en andere content.

De batterij is 5160mAh groot en de batterijduur is dan ook meer dan prima. Foto’s maak je met de selfiecamera of een van de vier camera’s op de achterkant. Zo maak je in elke situatie een prima kiekje. Het toestel draait op Android 10 met de eigen MIUI-schil, maar ook de Android 11-update komt eraan. Al met al een pracht van een toestel dus.

Dat is echter niet alles wat je vandaag kunt winnen, want ook een Mi Band 5 vind je in het pakket. Deze betaalbare fitnesstracker biedt een heel scala aan handige functies. Via het kleurenscherm zie je snel je gezette stappen, de tijd en datum en binnenkomende notificaties. Opladen doe je makkelijk via de magnetische kabel, waarna je weer weken vooruit kunt. Tot slot is het apparaatje stof- en waterdicht en kun je er onder andere je hartslag, slaapritme en stressniveau mee meten.

Ook aan muziek is gedacht, want we leveren een setje draadloze oordopjes mee. Die koppel je uiteraard snel met de Poco-smartphone, waardoor je je gelijk in een andere wereld waant. Het setje komt met verschillende in ear-plugs, zodat je heerlijk af kunt sluiten van de buitenwereld. Muziek luisteren kan zo’n vier uur op één acculading van de dopjes zelf. In het bewaardoosje is echter ook nog een batterij aanwezig, zodat je de Earbuds nog twee keer volledig op kunt laden.

Voor deze winactie willen we Mi.com/nl bedanken, die het Xiaomi-prijzenpakket hebben gesponsord! De adviesprijs van dit pakket bedraagt 289 euro.

Alle informatie op een rij

