Een nieuwe dag, een nieuwe winkans in de Android Planet-adventskalender! Ook vandaag gaat het weer om een toffe prijs, namelijk een heel pakket van fabrikant Realme. Met een smartphone, fitnesstracker en setje draadloze oordopjes.

Android Planet-adventskalender 2020

Zat je er al klaar voor? Dat kunnen we begrijpen, want we geven tot en met 24 december hele toffe cadeaus weg. Daarom is er ook vandaag weer een nieuw vakje geopend van de Android Planet-adventskalender. En de prijs van vandaag bestaat uit meerdere producten van fabrikant Realme. Lees snel verder.

Donderdag 3 december: win een volledig Realme-pakket t.w.v. 435 euro

De blikvanger van dit pakket is natuurlijk de Realme X50 5G. Deze smartphone heeft indrukwekkende specificaties, zoals een Snapdagon 765G-chip, 6GB RAM, 128GB opslag en een groot scherm dat 120 keer per seconde ververst.

Er zijn vier camera’s te vinden op de achterkant, waaronder de 48 megapixel-hoofdsensor. Het toestel draait op Android 10 en de 4200mAh-accu laadt op met maximaal 30 Watt.

Dat is niet alles, want in het pakket zit ook de Realme Watch en Realme Buds Q. Zodoende check je de tijd, je hartslag en binnenkomende notificaties met het horloge. Muziekliefhebber? Ook dan zit je goed met deze prijs, want met de draadloze oordopjes geniet je tot wel 20 uur van je muziek.

Voor deze winactie willen we Realme bedanken, die het pakket hebben gesponsord! De waarde van dit pakket bedraagt om en nabij 435 euro.

Laden…

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar lees je namelijk exact wat je moet doen om elke dag kans te maken op zo’n toffe prijs! Ook check je de hele kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.