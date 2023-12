Android Planet-adventskalender (4 december): win de Google Pixel Buds Pro t.w.v. 229 euro!

Het is zover: we gaan van start met de Android Planet-adventskalender! Op deze eerste dag maak je kans op de Google Pixel Buds Pro ter waarde van 229 euro. Wij vertellen je alles over deze premium draadloze oordopjes.

Android Planet-adventskalender

Het einde van het jaar komt er aan, dus we kunnen onze adventskalender er weer bij pakken. We tellen met heel veel toffe prijzen af tot kerst en we trappen af met de Google Pixel Buds Pro (t.w.v. 229 euro). Wil jij ook kans maken op deze luxe draadloze oordopjes? Wij vertellen je hoe je ook meedingt.

4 december: maak kans op de Google Pixel Buds Pro

Stop deze Google Pixel Buds Pro met actieve ruisonderdrukking in je oren en je sluit je direct af van de wereld om je heen. Omgevingsgeluiden worden weggefilterd en door de Silent Seal-technologie wordt de onderdrukking op jouw oorkanalen afgestemd.

In de oplaadcase zit voor maximaal 24 uur aan accu, maar met noise cancelling ingeschakeld is dat natuurlijk iets minder. Ben je niet tevreden over de maat van de oordopjes, dan pas je eenvoudig de grootte aan. Er worden namelijk meerdere opzetstukjes meegeleverd.

Ook zijn de Google Pixel Buds Pro IP-gecertificeerd. Daarmee wandel je dus met een gerust hart door een regenbui of draag je ze tijdens een sportsessie.

De Google Pixel Buds Pro zijn door Android Planet zelf aangeschaft en hebben een adviesprijs van 229 euro!

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 4 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er een nieuw vakje in onze kalender. Zo weet je precies waar je die dag kans op maakt en hoe je meedingt naar de prijs. Hieronder vind je een link naar het Google-formulier. Daarin stellen we je een paar vragen, zoals je naam en e-mailadres. Ingestuurd? Dan maak je direct kans!

Alle informatie op een rij

Wil je meer weten over de Android Planet-adventskalender? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars én veelgestelde vragen op een rij.