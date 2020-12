Ook OnePlus is vertegenwoordig in de Android Planet-adventskalender van 2020. Daardoor maak je vandaag kans op een de OnePlus Nord N10 5G. In dit artikel lees je hoe jij kans maakt!

Android Planet-adventskalender 2020

De OnePlus Nord N10 5G is één van de meest recente smartphones van het bedrijf en ook uitgebreid getest door Android Planet. Dat reviewmodel kan van jou worden, want alleen vandaag maak je daar kans op in de Android Planet-adventskalender.

Vrijdag 5 december: OnePlus Nord N10 5G t.w.v. 349 euro

Zo vlak voor het weekend maak je kans op de OnePlus Nord N10 5G. Een toestel met een 90Hz-scherm van 6,49 inch en een hoge resolutie. Dankzij de processor is er ook 5G-ondersteuning aan boord; fijn voor de toekomst. Er is 6GB RAM aanwezig en het interne geheugen van 128GB kun je makkelijk uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Op de achterkant zitten vier camera’s en ook is er een enkele frontcamera aanwezig. De accu is 4300mAh-groot, waarmee je makkelijk de dag doorkomt. Opladen gaat dankzij de Warp Charge 30T-techniek met maximaal 30 Watt. Het toestel is voorzien van Android 10, met daaroverheen de OxygenOS-software en krijgt op een later moment ook de update naar Android 11.

Voor deze winactie willen we OnePlus bedanken, die de OnePlus Nord N10 5G hebben gesponsord! De adviesprijs van deze smartphone bedraagt 349,00 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar lees je namelijk exact wat je moet doen om elke dag kans te maken op zo’n toffe prijs! Ook check je de hele kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.