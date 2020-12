Het is alweer de tweede week van december en dat betekent dat er ook nu weer een vakje is geopend van de Android Planet-adventskalender 2020. Deze ronde maak je kans op een waardebon van MediaMarkt.

Android Planet-adventskalender 2020

De MediaMarkt heeft in Nederland meer dan 50 fysieke winkels. Daar kun je terecht voor alles wat je maar kunt bedenken op het gebied van electronica. Van smartphones tot smarthome-producten en van computers en witgoed tot televisies en games.

Misschien ben je wel voor iets aan het sparen of wil je jezelf, of iemand anders, een leuk cadeau geven voor de aankomende feestdagen. Dat komt dan goed uit, want vandaag maak je in de Android Planet-adventskalender kans op een cadeaukaart van 100 euro.

Bovendien is de winnares van de OnePlus Nord N10 5G (de prijs van 4 december) bekend. De winnaar is: Sandy uit Amersfoort. Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Maandag 7 december: MediaMarkt-cadeaukaart t.w.v. 100 euro

Zoals gezegd kun je met deze cadeaukaart zelf kiezen waar je ‘m aan besteedt. Natuurlijk hoef je de voucher niet in één keer te gebruiken. Koop je bijvoorbeeld iets voor 30 euro, dan kun je de overige 70 euro gewoon later besteden.

De cadeaukaart is makkelijk en snel in de onlineshop van MediaMarkt te gebruiken. Wil je toch liever even in de winkel kijken, testen en wat vragen stellen? Uiteraard is dat geen probleem, want je kunt de kaart ook gewoon gebruiken bij een fysieke aankoop.

Voor deze winactie willen we MediaMarkt bedanken, die de cadeaukaart hebben gesponsord!

Alle informatie op een rij

