Gigaset staat niet alleen bekend om hun goede huistelefoons en smartphones, maar richt zich ook op smarthome. Zo maak je bijvoorbeeld thuis of kantoor net iets slimmer. Vandaag maak je in de Android Planet-adventskalender dan ook kans op een smarthome-pakket én een GS 290-smartphone.

Android Planet-adventskalender 2020

Er is weer een vakje geopend van de Android Planet-adventskalender en dat betekent een nieuwe winkans! Vandaag is die in samenwerking met Gigaset die een slim ‘plug pakket’ en een telefoon leveren.

Bovendien is de winnaar van de MediaMarkt-waardebon (de prijs van 7 december) bekend. De winnares is: Janet uit Bussum. Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Dinsdag 8 december: Gigaset smart home-pakket en GS290-smartphone t.w.v. 350 euro

In het cadeaupakket vind je onder andere een basisstation en twee slimme stekkers. Daar sluit je vervolgens weer een lamp (of ander apparaat) op aan, zodat je ze op afstand kan bedienen. Dat regel je makkelijk via de Gigaset-app of dankzij de Google Home-integratie.

Zo stel je makkelijk een timer in of maak je bepaalde schema’s, waardoor een apparaat alleen stroom krijgt wanneer jij dat wilt. Fijn bijvoorbeeld voor het regelen van automatische verlichting in huis tijdens deze donkere tijden. Al met al een handige toevoeging aan elk huis, kantoor of werkplek.

Maar dat is niet alles, want ook een Gigaset GS290-smartphone vind je in dit pakket. Het toestel heeft een groot scherm van 6,3 inch met een prima resolutie. Er is 4GB RAM aan boord en 64GB uitbreidbare opslag. De accu is 4700mAh groot en ook nfc en een koptelefoonaansluiting zijn aan boord. Foto’s schiet je met de dubbele camera op de achterkant of de 16 megapixel-frontcamera.

Voor deze winactie willen we Gigaset bedanken, die het prijzenpakket hebben gesponsord! De waarde van dit pakket bedraagt om en nabij 350 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar lees je namelijk exact wat je moet doen om elke dag kans te maken op zo’n toffe prijs! Ook check je de hele kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.