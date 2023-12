Android Planet-adventskalender (8 december): win de JBL Tune 770NC t.w.v. 129,95 euro!

We mogen weer een vakje openmaken! Vanaf vandaag sluit je je af van de wereld met de JBL Tune 770NC. Ook kans maken? Wij vertellen je hoe je meedoet.

Android Planet-adventskalender

De Android Planet-adventskalender is er weer! We tellen met heel veel toffe prijzen af tot kerst en het cadeau van vandaag is door Mobiel.nl geregeld. Het gaat om de JBL Tune 770NC.

8 december: kans op JBL Tune 770NC

Houd je wel van muziek tijdens het sporten of gebruik jij je koptelefoon vooral om je af te zonderen? Dan scoor je vandaag in de adventskalender misschien wel de JBL Tune 770NC van Mobiel.nl. Dankzij de True Adaptive Noise Cancelling-technologie van JBL sluit je ongewenste achtergrondgeluiden buiten.

Toch een gesprek voeren? Dan hoef je de koptelefoon niet af te zetten door over te schakelen naar de transparante modus. Met een tik op de oorschelp start je jouw favoriete afspeellijst of een andere actie. In totaal luister je 50 uur lang via de hoofdtelefoon met active noisecancelling ingeschakeld.

Ben je door de accu heen? Laad hem voor vijf minuten op en luistert weer vier uur verder. Ook handig is dat de JBL Tune 770NC verbinding maakt met twee apparaten tegelijk.

We willen Mobiel.nl bedanken voor het sponsoren van de JBL Tune 770NC! De adviesprijs van deze koptelefoon bedraagt 129,95 euro.

Hoe maak ik kans op deze prijs?

Vanaf 4 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er een nieuw vakje in onze kalender. Zo weet je precies waar je die dag kans op maakt en hoe je meedingt naar de prijs. Hieronder vind je een link naar het Google-formulier. Daarin stellen we je een paar vragen, zoals je naam en e-mailadres. Ingestuurd? Dan maak je direct kans!

Alle informatie op een rij

Wil je meer weten over de Android Planet-adventskalender? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars én veelgestelde vragen op een rij.