Bij de Android Planet-adventskalender van 2020 maak je kans op allerlei prijzen. Zo hebben we al smartphones, oordopjes en een waardebon weggegeven. Vandaag is het tijd voor een prijs in een hele andere categorie. Dankzij Alcatel maak je namelijk kans op een heuse tablet!

Android Planet-adventskalender 2020

Vandaag, 9 december, is er uiteraard weer een vakje geopend van onze Android Planet-adventskalender. Met dit vakje maak je kans op een product uit een heel nieuwe productcategorie. Fabrikant Alcatel heeft namelijk een gloednieuwe tablet aangeboden voor deze maand vol prijzen en cadeaus!

Bovendien is de winnaar van het Gigaset-pakket (de prijs van 8 december) bekend. De winnaar is: Jeffrey uit Den Helder. Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Woensdag 9 december: Alcatel 1T 10 2020-tablet t.w.v. 99,99 euro

De Alcatel 1T 10 is een instaptablet, maar heeft veel te bieden voor zijn prijs. Dankzij het grote scherm met HD-resolutie geniet je van elke website, film of foto. De processor is krachtig genoeg voor simpele apps en games en ook is er genoeg werkgeheugen aanwezig om te multitasken.

Het te winnen model beschikt over 16GB interne opslag, wat uiteraard uit te breiden is met een geheugenkaart. De 1T 10 van 2020 draait op Android 10 Go, een geoptimaliseerde versie die beter werkt op minder krachtige hardware. Tot slot is de accu groot genoeg om uren te kunnen genieten van films, muziek, webbrowsen of het spelen van een spelletje.

Voor deze winactie willen we Alcatel bedanken, die de Alcatel 1T 10 2020 hebben gesponsord! De adviesprijs van deze tablet bedraagt 99,99 euro.

Laden…

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar lees je namelijk exact wat je moet doen om elke dag kans te maken op zo’n toffe prijs! Ook check je de hele kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.