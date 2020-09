Welkom op het vernieuwde Android Planet! Je favoriete Android-website in een nieuw jasje

Android Planet ziet er vanaf vandaag anders uit dan je gewend bent. We hebben achter de schermen enorm hard gewerkt aan een nieuw design, dat je vanaf nu ziet. Lees wat er nog meer allemaal nieuw is!

Dit is het vernieuwde Android Planet!

Al jarenlang lees je op Android Planet de laatste nieuwtjes, uitgebreide reviews, handige tips, koopadviezen en nog veel meer. De afgelopen maanden zijn we echter ook druk bezig geweest met een nieuw design voor de website. Het oude ontwerp ging al heel wat jaartjes mee en dus was het tijd voor een nieuwe lik verf! Te beginnen met een nieuwe, frisse kleur groen, die je bijvoorbeeld in ons logo terugziet.

Het nieuwe design zie je meteen als je de homepagina van Android Planet opent. Het menu is compleet vernieuwd en niet alleen overzichtelijker, maar ook vollediger geworden. Zo kun je makkelijk navigeren naar je favoriete Android-smartphones of snel de beste prijzen voor een nieuw toestel vinden.

Ook de artikelen zelf zien er voortaan anders uit. Nieuwtjes, reviews en tips ogen nu net wat strakker en aan de linkerkant zie je nu belangrijke extra informatie. Daarnaast zijn de gerelateerde berichten, die je onderaan elk artikel vindt, in een nieuw jasje gestoken.

Op naar een compleet nieuwe website

Maar we hebben nog veel meer voor je in petto. De komende tijd blijven we hard werken aan Android Planet en zul je de website verder zien veranderen. Zo zijn we bezig met een compleet nieuw design voor onze toestelpagina’s, die erg populair zijn op de website.

Deze belangrijke overzichten (van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S20 en OnePlus 8 Pro) zien er binnenkort ook moderner uit, en gaan nog meer handige informatie tonen. Als onze tests zijn afgerond, kunnen we de nieuwe devicepagina’s aan jullie laten zien. Verder gaat de homepagina compleet op de schop en we werken aan tal van andere verbeteringen. We zijn dus nog lang niet klaar met de website!

Over de inhoud van Android Planet hoef je je overigens geen zorgen te maken. We blijven je elke dag voorzien van het laatste nieuws, toffe reviews en handige tips. Precies zoals je gewend bent dus.

Uiteraard zijn we erg benieuwd wat jullie van het nieuwe Android Planet vinden! Tips zijn meer dan welkom, dus laat vooral van je horen als je denkt dat iets anders of beter kan. Dat kan in een reactie onder dit artikel, of door een mailtje te sturen naar redactie@bigspark.com.