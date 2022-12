Enquête: hoe denk jij over refurbished? (en maak kans op een Bol.com-waardebon)

Doe nu mee met de Android Planet refurbished enquête 2022! Zo komen wij te weten wat jij van ‘refurbished’ vindt en je maakt ook nog eens kans op een Bol.com-bon ter waarde van 100 euro!

Android Planet refurbished enquête 2022

Psssst, heb jij vijf minuten de tijd voor ons? We zijn namelijk benieuwd wat jij van refurbished vindt. Loop jij al met zo’n refurbished toestel (of ander product) op zak of wil je toch eens weten hoe dat allemaal werkt en ben je voornemens om aankomend jaar een nieuwe telefoon aan te schaffen? Vul dan onze refurbished-enquête van 2022 even in!

Betekenis refurbished volgens Android Planet:

Refurbished tech-producten zijn al eens gebruikt, refurbished staat voor ‘gereviseerd’. Dit betekent dat deze toestellen zorgvuldig zijn opgeknapt, gecontroleerd, eventueel gerepareerd en opgepoetst door specialisten zodat ze een tweede leven tegemoet kunnen. Met een tech-product bedoelen we alle tech-gadgets, zoals smartphones, tablets, laptops, smartwatches, oordopjes, koptelefoons, etc.

Heb je alle vragen ingevuld, dan kun je je email-adres achterlaten en zo maak je ook nog eens kans op een Bol.com-waardebon van 100 euro! Uiteraard willen we wat standaardzaken van je weten zoals je leeftijd, geslacht en wat voor merk toestel je nu op zak hebt.

Andere vragen die voorbij komen zijn onder andere hoe oud je huidige smartphone is én wanneer je weer op zoek gaat naar een nieuwe. Natuurlijk zijn we benieuwd waar jij aan denkt als je het woord refurbished hoort. Is dat duurzaam of juist niet, moet zo’n product juist goedkoper zijn dan ‘normale’ producten of niet én natuurlijk zijn we benieuwd naar jouw redenen om zo’n apparaat juist wel of niet aan te schaffen.

Wil je nog iets kwijt over jouw gedachten in combinatie met refurbished? Ook dat is natuurlijk mogelijk. Al met al duurt het invullen slechts enkele minuutjes en je helpt ons er enorm mee. Tot slot worden al jullie antwoorden gebruikt en gebundeld in een interessant achtergrondartikel op Android Planet wat gaat over het imago van refurbished!