Kom maar op met je ervaringen: Android Planet introduceert gebruikersreviews

Altijd al ervaringen willen delen van jouw smartphone, draadloze oordopjes of smartwatch? Vanaf nu kun je aan de slag bij Android Planet, want het is voortaan mogelijk om een gebruikersreview achter te laten!

Gebruikersreviews vanaf nu te vinden op Android Planet

Android Planet is natuurlijk de hotspot voor al het nieuws omtrent smartphones, Android, updates, tips, achtergronden, video’s en nog veel meer. Ook publiceren we regelmatig reviews over mobiele telefoons, draadloze oordopjes of bijvoorbeeld wearables.

Maar wat nou als jij zelf een toestel in je zak hebt waar je weleens iets over kwijt wil? Daarom is het vanaf nu mogelijk om een gebruikersreview achter te laten op Android Planet bij alle productpagina’s die we hebben. Dat is natuurlijk fijn als je zelf wil delen hoe je de camera, scherm of snelheid vindt van je telefoon of hoe lang de accu meegaat van je smartwatch.

Ook voor andere lezers is dat natuurlijk erg fijn. Die kunnen zo snel het oordeel checken van de redactie, maar ook wat andere Android Planet-gebruikers ervan vinden.

Het gemiddelde van alle gebruikersreviews wordt constant gecheckt en geven we weer bij het product. Al met al zorgt dat ervoor dat je een nog beter beeld krijgt als je op zoek bent naar ervaringen met een bepaald apparaat.

Zo deel je zelf een gebruikersreview op Android Planet

Op elke productpagina zie je nu de optie om een review achter te laten. Daarin vul je via een makkelijk systeem in hoeveel sterren een bepaalde functie in jouw ogen scoort.

Denk daarbij aan de snelheid, prijs-kwaliteitverhouding, gebruiksgemak, bouwkwaliteit of hoe de camera’s presteren. Natuurlijk kun je ook een korte tekstuele toelichting achterlaten en de plus- en minpunten invullen.

Zelf een oordeel achterlaten? Check dan de productpagina van het product waarover je wat wil schrijven en scrol naar beneden. Via een klik op de groene knop ‘schrijf een review’ kom je in het juiste scherm terecht, waar je alle informatie in kunt vullen.

Weet je de directe url van het product, voeg erachter dan ‘#gebruikersreviews’ toe en je springt direct naar de juiste sectie, bijvoorbeeld: https://www.androidplanet.nl/samsung/galaxy-s22-ultra/#gebruikersreviews.

Reviews worden niet direct gepubliceerd, maar lezen we eerst nog even na. Zo zorgen we voor reviews van hoge kwaliteit, voorkomen we spam of gekke links én wordt onze website nog beter.

