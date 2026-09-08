Android Planet was op IFA: deze 5 gadgets wil je nu echt even zien!

Wie rondloopt op IFA, struikelt over de bizarre gadgets. Wij keken geregeld onze ogen uit. Daarom hebben we vijf interessante gadgets voor je op een rijtje gezet: van een ‘vreemde vogel’ tot een telefoon met ‘aansteker’.

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Gadgets, gadgets, gadgets

Eerder las je al een artikel van redacteur Erwin over 10 toffe gadgets van IFA 2026. Om een extra duit in het zakje te doen, bespreken we in dit artikel nog eens 5 bijzondere hebbedingen. En nee, we hebben het natuurlijk niet over de ouderwetse beeldbuizen in de afbeelding boven dit artikel. Komen ze!

Sylvox Frameless Pro: televisie is niet vies van een spatje water

televisie is niet vies van een spatje water eufyMake 1 : compacte UV-printer voor verschillende materialen

: compacte UV-printer voor verschillende materialen ESD Eagle X : is het een roofvogel, is het een drone? Nee, het is …

: is het een roofvogel, is het een drone? Nee, het is … Oukitel WP63: smartphone met ingebouwd verwarmingselement

smartphone met ingebouwd verwarmingselement Van Berkel Volano B3: luxe vleessnijder is verademing tussen tech

We trappen ons overzicht af met een televisie die speciaal ontworpen is voor buitengebruik. We hebben het dan over de Frameless Pro van het Chinese merk Sylvox.

1. Weerbestendige outdoor-tv (Sylvox Frameless Pro)

Sinds 2009 maakt Sylvox producten die niet direct kapotgaan van een beetje water. Sterker nog, op IFA 2026 stond de fabrikant met z’n nieuwste creatie – de Frameless Pro – en daar regende voortdurend water overheen (zie foto). Bezoekers konden zelfs met een waterpistool op het televisiescherm schieten. Dat is niet zomaar een gimmick.

Sylvox Frameless Pro

De televisie heeft een IP56-bescherming tegen krachtige waterstralen (en stof). Deze bescherming is knap, gezien de relatief dunne schermranden. Verder werkt de stijlvolle tv ook gewoon bij uiteenlopende temperaturen. Sylvox zelf beweert van ongeveer -30 tot 50 graden. Met een helderheid tot 2000 nits blijft het scherm ook in de volle zon bruikbaar. Kortom: de ultieme outdoor-tv, vooral voor in ons natte kikkerlandje.

2. Compacte UV-printer (eufyMake 1)

Op de gigantische stand van Anker konden eufy-producten natuurlijk niet ontbreken. Eentje die echt in het oog sprong, was de eufyMake 1. Dit is geen gewone 3D-printer, maar een apparaat dat digitale ontwerpen met inkt (direct uitgehard met ultraviolet licht) rechtstreeks op allerlei materialen kan printen. Denk aan hout, metaal, kunststof, glas en leer. Zolang het relatief vlakke materialen zijn, weet de UV-printer er raad mee.

eufyMake 1

Met de eufyMake 1 richt Anker zich op de consument die thuis aan de slag wil, bijvoorbeeld met het printen van een foto van zijn/haar huisdier op een telefoonhoesje of met een zelfgemaakte tekening op een T-shirt. Hierdoor kunnen mensen zelf op kleine schaal creatief bezig gaan in plaats van afhankelijk te zijn van (print)bedrijven. Aan deze veelzijdige printer zal ongetwijfeld een aardig prijskaartje hangen.

3. Roofvogelachtige drone (ESD Eagle X)

Dit is letterlijk en figuurlijk een vreemde vogel. Tijdens het ShowStoppers-evenement op donderdagavond liepen we de Eagle X van EagleSight Dynamics tegen het lijf. Dit wordt volgens het jonge Chinese bedrijf (opgericht in 2025) de eerste in serie geproduceerde en voor consumenten bestemde bionische ornithopter. Een hele mond vol voor een slimme drone die zich voortbeweegt met vleugels en doet denken aan een roofvogel.

EagleSight Dynamics Eagle X

Door de hogesnelheidspropellers van veel andere drones te vervangen door flexibele fladderende vleugels (spanwijdte: 1,6 meter), kan de Eagle X geluidsarm vliegen en zijn er geen scherpe bladen die veiligheidsrisico’s kunnen veroorzaken. Het hele apparaat weegt 790 gram en je kunt een kwartiertje vliegen met de standaardaccu. Volgens het bedrijf is de Eagle X onder meer bedoeld voor recreatief vliegen, natuurfotografie en andere toepassingen waarbij een relatief stille, vogelachtige drone interessant zijn.

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4. Smartphone met aansteker? (Oukitel WP63)

Oukitel kennen we als bouwer van aparte smartphones. Het Chinese bedrijf heeft in het verleden al zeer robuuste telefoons met enorme accu’s uitgebracht. Deze ‘rugged smartphones’ zijn een droom voor de outdoorliefhebber die graag wildkampeert. Zo waren extra features als een campinglamp, projector of warmtecamera geen vreemde functies op eerdere Oukitel-modellen. De WP63 doet daar nog een schepje bovenop.

Oukatel WP63

We kregen een demonstratie waarbij iemand door middel van een verwarmingselement bovenop het bakbeest een wierookstokje aan wist te steken, vergelijkbaar met de sigarettenaansteker in een auto. Een leuke gimmick, maar de smartphone heeft meer te bieden. Zo zit er een accu van 20.000 mAh onder de motorkap en is er een ingebouwde usb-c-kabel aanwezig. Of de WP63 ook in ons land uitkomt, is nog maar de vraag. En of je écht wat aan een verwarmingselement op je smartphone hebt, natuurlijk ook.

5. Magnifieke vleessnijder (V an Berkel Volano B3)

Temidden van alle high-tech gadgets op IFA was het verfrissend om even stil te kunnen staan bij een prachtig stukje Nederlands vakwerk waarbij geen processor of andere technologie aan te pas komt. We hebben het dan over de fraaie, luxe vleessnijders van het in 1898 in Rotterdam opgerichte keukenmerk Van Berkel. Dit bijzondere bedrijf is groot geworden met staande snijmachines die opvallen door een kenmerkend vliegwiel.

Van Berkel Volano B3

Die rode kleur is sowieso al gaaf, maar werkt nog extra goed op keukenapparatuur. We zouden zo een koffiezetapparaat in deze kleur kopen. Klein detail: de snijmachines kosten al gauw zevenduizend euro. Tegenwoordig is het merk sterk georiënteerd op de Italiaanse markt, ook met vacuümmachines, messen en barbecue-accessoires. De Volano B3 is ouderwets vakwerk tussen de overvloed aan moderne, ‘slimme’ producten.

Als je één gadget uit onze lijst gratis thuis kon laten bezorgen, welke zou dat dan zijn en waarom? Laat het ons weten in de reacties, we zijn erg benieuwd.