Vergelijk nu ook alle sim only-abonnementen op Android Planet

Vanaf vandaag kun je ook voor de beste sim only-abonnementen terecht op Android Planet. Onze prijsvergelijker is uitgebreid met opties om de beste sim only te vinden, die precies bij je gebruik (en portemonnee) past.

Sim only vergelijken op Android Planet

Op Android Planet voorzien we je dagelijks van het laatste nieuws en inspireren we met tips, reviews, vergelijkingen, maar geven we ook koopadvies. Voor dat laatste hebben we al geruime tijd de prijsvergelijker, waarmee we je helpen om de beste toestellen en abonnementen te vinden op basis van jouw wensen en budget.

Achter de schermen hebben we de afgelopen tijd hard gewerkt om de prijsvergelijker te verbeteren. We breiden de vergelijker nu uit met sim only-abonnementen, waarbij je uiteraard precies kunt aangeven waar je naar op zoek bent. Zo kies je makkelijk hoeveel data (MB’s) je wil, selecteer je een aantal belminuten en kun je zoeken op provider.

De sim only vergelijker bevat de sim only’s van alle populaire providers in Nederland, zoals KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2. Ook providers als Ben, Hollandsnieuwe, Simpel en Simyo zijn aanwezig. Je ziet bij elke sim only precies hoeveel je maandelijks kwijt bent en wat de beste aanbiedingen zijn.

Sim only is populair in Nederland en dat is niet zomaar. Met een sim only kun je flink besparen en zit je niet direct vast aan een duur abonnement met een toestel. Een sim only-abonnement is ook heel handig als je huidige abonnement voorbij is, maar jij je smartphone wil blijven gebruiken. Een simpele en goedkope manier om nog eventjes met je telefoon te doen, dus.

Vind de goedkoopste sim only

Ben je op zoek naar een nieuwe sim only, neem dan een kijkje in de nieuwe sim only-prijsvergelijker. Dat kan ook via de links hieronder, waarin we je verwijzen naar specifieke providers en sim only’s met onbeperkt internet. Handig, want hierdoor hoef je je nooit meer zorgen te maken om je databundel.

Check de sim only-vergelijker

Feedback? Graag!

Natuurlijk horen we graag wat je van de nieuwe sim only-prijsvergelijker vindt en wat je ervaringen zijn. Laat feedback achter via een reactie onder dit artikel, of stuur een berichtje op Twitter of Facebook. We zijn benieuwd!