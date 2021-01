Ook in 2020 maakte het team van Android Planet weer een hoop video’s voor ons YouTube-kanaal. Welke vijf video’s zijn het vaakst bekeken? En hoe ziet de toplijst er verder uit? Je leest het in dit overzichtsartikel.

Lees verder na de advertentie.

Populairste Androi Planet video’s van 2020

Op Android Planet vind je naast het laatste nieuws, handige tips en uitgebreide reviews ook elke week een nieuwe video. Dat kan een smartphonereview zijn, maar ook een tip of overzicht van de beste smartphones in uiteenlopende prijsklassen.

Nu 2020 erop zit, hebben we gekeken wat de populairste video’s van het jaar zijn. Wat opvalt is de populariteit van Samsung-toestellen. Niet onverwachts, want eerder deze week kon je al lezen dat Samsung het populairste merk is op onze website. De fabrikant trekt ook op YouTube de meeste kijkers en domineert de top vijf.

1: Samsung Galaxy A51 review

Veruit de meest bekeken YouTube-video van Android Planet in 2020 is de videoreview van de Samsung Galaxy A51. Dat is te verklaren omdat het toestel ook de meeste bezoekers trok op onze website en volgens marktonderzoekers de bestverkochte Android-smartphone van 2020 was.

Zit je eraan te denken om de Galaxy A51 te kopen? Check dan zeker de onderstaande videoreview.

2: Samsung Galaxy A71 review

Ook op de tweede plek een Samsung-smartphone, namelijk de Galaxy A71. Volgens analisten één van de meest verkochte toestellen van het jaar en ook erg in trek op Android Planet. Zowel op de website als op YouTube. Mocht je de review gemist hebben, dan kun je ‘m hieronder bekijken.

Goed om te weten: in de videoreview noemen we de adviesprijs van 469 euro een minpunt. Op dit moment kun je het toestel een stuk voordeliger in huis halen. Een losse Galaxy A71 kost namelijk nog zo’n 349 euro.

3: Samsung Galaxy A41 review

De Samsung Galaxy A41 is een budgetsmartphone die hoge ogen gooide in onze review. Uiteraard hebben we ook een videoreview gemaakt en die trok veel kijkers. Dat is logisch omdat de Galaxy A41 bij de populairste Android-smartphones van 2020 hoort. Hieronder kun je de videoreview terugkijken.

4: Zo schakel je de Google Assistent snel uit

Even leek het erop dat de hele top vijf uit Samsung-smartphonereviews ging bestaan, maar de Google Assistent voorkwam dat. Onze uitlegvideo om de Google Assistent snel uit te schakelen, is veel bekeken. Heb jij ‘m gemist en wil je graag van de aanwezige Google Assistent af? Check de tip hieronder.

5: Samsung Galaxy S20 review

De top vijf sluit af met nóg een Samsung-review en wel die van de Samsung Galaxy S20. De S20 is een kleinere en goedkopere variant van de S20 Plus en S20 Ultra en trok praktisch evenveel kijkers als onze videoreview van de Motorola Moto G8 Power.

Hieronder zie je de videoreview van de fijne S20. Je kunt natuurlijk ook altijd nog de geschreven Samsung Galaxy S20 review checken.

Meer populaire video’s van Android Planet

Dat was de top vijf, maar Android Planet heeft in 2020 nog veel meer video’s gepubliceerd. Andere populaire video’s dit jaar zijn de review van de peperdure Samsung Galaxy S20 Ultra, de review van de spotgoedkope Samsung Galaxy A21s en onze tip om contacten over te zetten. De video’s over de OnePlus Nord en Chromecast met Google TV waren ook erg in trek.

Aan alle kijkers: bedankt en blijf er zeker bij in 2021! Ben je nog niet geabonneerd op ons YouTube-kanaal? Dat kan heel eenvoudig en is gratis door op ons profiel op ‘abonneren’ te klikken.