Dit doet de Android Pulse-app op je smartphone

Vind je een onbekende app op je smartphone met de naam Android Pulse? Dit is er aan de hand en dit moet je doen.

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Android Pulse: dit moet je met de app

Als je via de Play Store je apps updatet, zie je in de lijst mogelijk Android Pulse staan. Deze app valt op, omdat Android Pulse geen app-icoontje heeft en je de app ook niet zelf hebt geïnstalleerd. Toch hoef jij je niet druk te maken, want dit is geen malware.

Wat doet Android Pulse?

Android Pulse is een app van Google en staat gewoon in de Play Store (ook daar zonder icoontje). Google beschrijft de app met: “Deze app maakt het mogelijk om regels te distribueren voor het detecteren van afwijkingen in het kritieke systeemresourceverbruik van het Android-besturingssysteem en geïnstalleerde applicaties.”

Dit komt er op neer dat de app in de gaten houdt of software op je smartphone de batterij of de processor buitensporig gebruikt, waardoor de prestaties van je toestel achteruit kunnen gaan.

Je kunt de app niet openen om te zien wat die heeft geregistreerd. De app heeft namelijk geen interface, maar is puur voor Android bedoeld om de boel in de gaten te houden. De app draait waarschijnlijk al maanden ongemerkt op je smartphone.

Waarom weet ik hier niet vanaf?

De manier waarop Android Pulse op je smartphone is geplaatst is wel wat onhandig. Google begon in maart 2026 al met het uitrollen van de app en sindsdien staat die op miljoenen toestellen. Toch heb je daar nooit een melding of iets dergelijks over ontvangen.

Maanden lang ging dat goed, totdat Google via de Play Store een update voor de app uitrolde. Plots zag iedereen de app in hun updatelijst staan. Dat is schrikken, omdat steeds meer smartphonegebruikers zich bewust zijn over de gevaren van malware. Van een onbekende app zonder icoontje gaan dan al snel alarmbellen rinkelen.

Op onder andere Reddit verschenen talloze berichten van mensen die zich afvroegen wat deze app is. Hopelijk is dat voor Google een signaal dat het bedrijf de volgende keer dit soort acties beter moet communiceren.

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Waarom doet Google dit?

Op je smartphone staan stiekem allerlei apps die dit soort dingen in de gaten houden, maar daar heb je normaal geen erg in. Deze apps worden via een grote systeemupdate bijgewerkt naar de nieuwste versie.

In het geval van Android Pulse wilde Google blijkbaar een update sneller uitrollen, waardoor het bedrijf koos voor de Play Store. Daardoor ziet iedereen de app opeens verschijnen tussen hun eigen apps.

Wat moet ik hiermee?

Je hoeft geen actie te ondernemen. De app komt gewoon van Google en kun je dus als veilig zien. Het lijkt zelfs onmogelijk om de app te verwijderen van je smartphone. Laat de app dus gewoon updaten en kijk er verder niet naar om.

We vertellen je wel alles over het herkennen van malware op je smartphone.

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