Apps starten tot 30 procent sneller op na update Android Runtime

Merk je dat apps de laatste dagen nét iets sneller openen? Dat kan kloppen, want Google rolt een update uit voor Android Runtime (ART). Dat is de motor achter het besturingsysteem.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe snel apps opstarten hangt erg af van je smartphone. Met een dure Samsung Galaxy S23 hoef je natuurlijk minder lang te wachten dan met een goedkoop toestel als de Galaxy A14. Toch spelen er meer factoren mee.

De optimalisatie van de software bijvoorbeeld. Als jouw smartphone op Android 12 of nieuwer draait, heeft Google goed nieuws voor je. Dankzij een update van Android Runtime, die momenteel gefaseerd uitrolt, openen apps tot wel 30 procent sneller dan voorheen. Zoals je in de grafiek hieronder kunt zien, hebben telefoons na de update gemiddeld 1,2 seconde nodig om een app op je scherm te toveren. Dat was voorheen zo’n 1,7 seconde.

Android Runtime kun je zien als de motor achter de software. Hij bevat zelf geen functies, maar is verantwoordelijk voor het draaien van de verschillende apps die op je smartphone staan. Je hoeft geen actie te ondernemen om het nieuwe Android Runtime op je toestel te installeren. Dat gebeurt (als het goed is) vanzelf als onderdeel van een Google Play-systeemupdate.

Sinds Android 12 kan Google deze motor los van het besturingssysteem zelf bijwerken. Vandaar dat telefoons met oudere Android-versies buiten de boot vallen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook voor Android Go-toestellen

Google belooft dat de update van Android Runtime binnenkort ook naar smartphones komt die op Android Go draaien. Dat is een uitgeklede versie van Android voor telefoons met minder krachtige hardware. Aangezien deze toestellen doorgaans trager zijn, is de snelheidswinst natuurlijk extra welkom.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Android-nieuws? Voeg Android Planet dan even toe aan je Google Nieuws-overzicht, download onze gratis app en abonneer je op onze gratis nieuwsbrief. Dan mis je nooit meer iets!

Lees het laatste nieuws over Google: