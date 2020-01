108 megapixel-camera’s, opvouwbare schermen en overal consolegames spelen: de verwachtingen voor Android-smartphones in 2020 zijn hooggespannen. In acht voorspellingen blikken we vooruit op aankomend jaar.



Android-smartphones 2020: onze voorspellingen

De wereld van Android zit nooit stil. Het afgelopen decennium hebben telefoons een vaste plek in ons leven veroverd, en deze rol gaat voorlopig niet afnemen. Hoewel niemand weet wat de toekomst gaat brengen, doen we toch een poging. Dit zijn onze acht voorspellingen voor Android-smartphones in 2020.



1. Design: ben je klaar voor opvouwbare smartphones?

Android-smartphones zijn de afgelopen jaren steeds meer op elkaar gaan lijken. Ze volgen vrijwel allemaal dezelfde blauwdruk. Men neme een zo goed als voorkantvullend scherm, inkeping voor de selfiecamera en dunne bezels aan de boven- en onderkant. Voeg daar wat fysieke knoppen aan de behuizing aan toe, en klaar ben je.

In 2020 zou deze blauwdruk voor Android-smartphones weleens kunnen veranderen. Vooral de experimenten met opvouwbare smartphones zijn interessant. Toegegeven, de Galaxy Fold is allerminst een succes, maar het is veelzeggend dat grote partijen als Samsung zo’n niche telefoon uitbrengen. Ook andere partijen, waaronder Motorola en Xiaomi, zijn druk in de weer met vernieuwende designs.

Maar, 2020 komt te vroeg voor radicale veranderen. Het blijft voorlopig met name bij experimenteren. Zodra opvouwbare schermen goedkoper te produceren zijn, is het echter logisch dat zulke telefoons aan populariteit winnen. In praktijk werkt de Motorola Razr bijvoorbeeld alleraardigst.

Een ontwikkeling die in 2020 zo goed als zeker tot volle wasdom komt, zijn telefoonschermen met hoge ververssnelheden. De trend werd eerder al ingezet door gamingsmartphones en kreeg in 2019 dankzij de OnePlus 7 Pro een flinke duw in de rug. Het lijkt logisch dat telefoons met ververssnelheden van 90Hz (of meer) in 2020 aan populariteit winnen.

Lees ook: 60Hz, 90Hz en verder: ververssnelheid van smartphoneschermen uitgelegd

2. Meer camera’s

Ook durven we met grote zekerheid te zeggen dat er veel gaat veranderen op het gebied van smartphonefotografie. De oorlog om het hoogste aantal pixels is eigenlijk al begonnen, maar barst in 2020 waarschijnlijk helemaal los. Het is nu al niet ongewoon om een telefoon met 48 megapixel-camera uit te rusten, en die pixeltoename gaat in 2020 niet stoppen.

Ook het aantal camera’s gaat toenemen. Hoogwaardige telefoons hebben nu minstens een driedubbele camera, maar in 2020 gaat dat aantal zo goed als zeker toenemen. Vierdubbele (en vijfdubbele) camerasystemen worden een stuk gewoner. Kijk bijvoorbeeld al naar de kersvers onthulde Oppo Reno 3. Dit toestel is met zijn adviesprijs van 500 euro relatief betaalbaar, maar heeft wel vier camera’s op de achterkant.

Meer camera’s zijn alleen leuk als je er ook iets mee kunt. Maak je geen zorgen, want camerafuncties nemen in 2020 een vlucht, zo is onze voorspelling. De onlangs onthulde Snapdragon 865-processor kan bijvoorbeeld 8K-video’s aan. Zodoende nemen filmpjes nog meer details op, wat de kwaliteit ten goede komt.

In het verlengde hiervan wordt hierdoor ook de slowmotion-functie beter, omdat je simpelweg meer beeldjes tot je beschikking hebt (om langzaam af te spelen). Verder sleutelen fabrikanten stevig door aan allerlei softwarematige trucjes om de fotokwaliteit te verbeteren. Tot slot gaan telefoonmakers waarschijnlijk volop inzetten op zoomcamera’s, waarmee je beeld dichterbij kunt halen zonder kwaliteitsverlies.

3. Digitale assistent wordt slimmer

Sinds halverwege 2018 kunnen we in het Nederlands met de Google Assistent kletsen. Het interessante aan spraakassistenten is dat ze grote hoeveelheden gebruikersdata nodig hebben om beter te worden. Aangezien het hulpje inmiddels al anderhalf jaar allerlei digitale klusjes voor ons oplost, is het tijd voor de volgende stap.

We verwachten daarom dat digitale assistenten in 2020 nog beter worden, en vooral meer rekening met de context van je commando’s gaan houden. Met andere woorden, ze gaan écht slim worden. Een interessante outsider is Neon, een start-up van Samsung. Dit bedrijf verkondigt “een kunstmatige intelligentie” te hebben gemaakt, maar blijft mysterieus over wat het precies is.

Ook interessant: Samsung kondigt begin 2020 mysterieus kunstmatig intelligentie-product aan

4. Dit is wanneer je favoriete smartphones verschijnen

Fabrikanten doen er alles aan om hun plannen geheim te houden. Toch hebben we al een aardig beeld van welke Android-smartphones in 2020 aangekondigd gaan worden, en wanneer dit gaat gebeuren. Dit zijn de toestellen die je de komende maanden kunt verwachten:

Samsung Galaxy S11 (februari)

Xiaomi Mi 10 (februari)

Huawei P40 (maart)

OnePlus 8 (mei)

Samsung Galaxy Note 11 (augustus)

Google Pixel 5 (oktober)

Xiaomi Mi Note 10 (november)

5. De mythe van 5G

5G komt eraan. Maar nu echt. T-Mobile is er als de kippen bij en rolt in 2020 een landelijk dekkend netwerk uit. Neem deze claim wel met een korreltje zout, want de internetsnelheid is bij aanvang nog niet op alle plekken constant. Bovendien heb je een 5G-smartphone nodig om het netwerk te kunnen gebruiken. Gelukkig kunnen de meeste high-end smartphones van tegenwoordig hiermee overweg, alleen worden ze nog niet in ons land verkocht. Verwacht dat dit in 2020 gaat veranderen.

Ook interessant: Klanten kunnen meedoen aan 5G-netwerktest van T-Mobile

6. Huawei en Android

In 2019 raakte Huawei plotseling verstrikt in een politiek probleem van wereldformaat. Het komt erop neer dat de fabrikant geen smartphones meer met de Android-versie van Google mag uitbrengen, waardoor je belangrijke functionaliteiten mist, zoals internetbankieren. Vooralsnog wijzigt Huawei haar strategie echter niet, en brengt het de P40-serie gewoon zonder Google-diensten uit.

Op de achtergrond sleutelt men wel door aan HarmonyOS, een eigen besturingssysteem. Een Android-vervanger is dit systeem echter niet, zo garanderen de Chinezen. Huawei wil namelijk telefoons met Android blijven maken. Voordat het zo ver is, moet wel het handelsverbod met de Amerikaanse overheid van tafel worden geveegd. Dit verhaal krijgt in 2020 dus zonder twijfel nog een staartje.

Lees verder: Huawei-handelsverbod opnieuw uitgesteld: Android-updates tot begin 2020

7. Android 11

2020 gaat ook het jaar worden waarin Android 11 uitkomt. Er is nog opvallend weinig bekend over de opvolger van Android 10, die waarschijnlijk in augustus verschijnt. Wel lijkt het erop dat je de donkere modus vanaf Android 11 handmatig kunt inplannen. Op die manier gaat de dark mode alleen aan op vooraf door jou geselecteerde momenten.

8. Overal gamen

In 2019 kwam Google Stadia uit. Alhoewel Google het liever niet zegt, is het product eigenlijk nog helemaal niet af. Achteraf had men daarom beter van een bèta kunnen spreken. Naar verwachting komen er in 2020 allerlei functies bij. Zo rolt dit jaar de ‘gratis’ versie uit, en gaat de gamedienst op alle schermen werken, dus ook je Android-smartphone.

In theorie kun je zodoende Red Dead Redemption 2 in de trein spelen. Hoe goed dit in praktijk werkt, moet nog blijken. In de luwte werken overigens ook partijen als Microsoft en Amazon aan hun eigen gamestreamingdienst. 2020 wordt dus hoe dan ook een belangrijk jaar voor (Android)gaming.

Ook interessant: Google Stadia-alternatieven: alles wat je moet weten

Wat verwacht jij van aankomend jaar? Laat van je horen in de reacties!