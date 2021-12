Android TV 12 nu beschikbaar: deze verbeteringen kun je verwachten

Google heeft Android TV 12 officieel uitgebracht voor smart-tv’s die op Android TV draaien. De nieuwe software oogt visueel mooier én introduceert nieuwe features. Wanneer de update uitkomt voor je tv, is nog niet bekend.

Android TV 12 beschikbaar

Het Android TV-besturingssysteem draait op veel tv’s van onder meer Philips, Sony, Medion en Xiaomi. Google brengt elk jaar een nieuwe versie uit en is dit jaar aanbeland bij Android TV 12, geheel in lijn met Android 12. De bètaversie van Android TV 12 was al maanden beschikbaar en nu heeft Google de definitieve versie uitgebracht.

Voor ontwikkelaars en tv-fabrikanten om precies te zijn, die de software-update nu beschikbaar kunnen stellen voor bestaande tv’s. Maar welke tv’s een update krijgen en wanneer, is nog onbekend. Merken gaan dat later communiceren. Tot de update blijft je Android TV-tv dus draaien op de huidige versie, veelal Android TV 9, 10 of 11. De software komt ook beschikbaar voor de Chromecast en Nvidia Shield TV, net als voor mediaspelers van onder meer Xiaomi. Ook hiervoor geldt dat het nog niet duidelijk is wanneer deze een update krijgen.

Nieuwe smart-tv’s en mediaspelers kunnen straks uit de doos op Android TV 12 draaien. Toch is het de vraag in hoeverre dat gaat gebeuren, want Google zet steeds meer in op Google TV. Dit vergelijkbare besturingssysteem is al geïnstalleerd op recente Sony-tv’s en stuurt ook de Realme TV Stick en Chromecast met Google TV aan.

Verbeteringen in Android TV 12

Voor gebruikers van Android TV biedt versie 12 gelukkig allerlei verbeteringen en nieuwe features. Eén die direct opvalt is dat het besturingssysteem het startscherm en andere schermen in 4K-resolutie kan weergeven. Als je een 4K-tv hebt, ziet het beeld er straks dus scherper uit. Streamingsdiensten als YouTube en Netflix bieden al langer 4K-weergave aan op Android TV, maar Googles startscherm toont nog een lagere full-hd-resolutie.

Andere verbeteringen zijn de ondersteuning voor hdmi cec 2.0, de mogelijkheid om je achtergrond op het startscherm te vervagen en gebruiksvriendelijkere bediening van het besturingssysteem. Google voegt ook privacyfeatures toe om je bewuster te maken van wat apps op je smart-tv kunnen en mogen doen.

