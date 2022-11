Waarom je Android TV-apps straks minder opslagruimte innemen

Google heeft een verandering aangekondigd voor Android TV en Google TV, die ervoor zorgt dat apps straks veel minder opslag in beslag nemen.

Android TV-apps nemen minder ruimte in

Google gaat ontwikkelaars vanaf mei 2023 verplichten om Android TV- en Google TV-apps te voorzien van ondersteuning voor ‘app bundles‘. Dit moet ervoor zorgen dat apps voor Android TV en Google TV veel minder opslagruimte in beslag nemen, en dat is stiekem een erg belangrijke verbetering.

Veel smart-tv’s – en ook Googles eigen Chromecast met Google TV – hebben vaak maar zo’n 8GB aan opslagruimte ingebouwd. Ter vergelijking: als je nu een nieuwe Android-telefoon aanschaft, krijg je in veel gevallen 128GB aan opslag. Bij echte budgettoestellen is dit vaak nog 64GB. Omdat Android TV en Google TV het doorgaans met een beperkte hoeveelheid ruimte moeten doen, kunnen gebruikers ook niet al te veel apps en games installeren.

Dat zorgt er weer voor dat gebruikers apps moeten verwijderen als de ruimte vol zit en ze een nieuwe applicatie willen gebruiken. Niet ideaal dus en daarom wil Google dit probleem volgend jaar (grotendeels) oplossen. Daar zijn ontwikkelaars volgens de zoekgigant niet veel tijd aan kwijt: een tv-app overzetten zou zo’n drie dagen werk zijn.

Voordelen van app-bundles

De zogeheten ‘app bundles’ zijn al geruime tijd verplicht bij Android-apps die je op je smartphone installeert. Deze bundels brengen een aantal voordelen met zich mee. Zo worden applicaties gemiddeld 20 procent kleiner en als je ze archiveert, bespaar je zelfs tot 60 procent aan opslag.

Met de archiveerfunctie gooi je apps niet weg, maar bewaar je ze in feite voor later – zonder dat ze al te veel ruimte in beslag nemen. De feature is ingebouwd in de software van de televisie zelf. Door app bundles worden applicaties ook geoptimaliseerd voor het apparaat waarop je ze gebruikt.

We hebben het op Android Planet eerder gehad over de beperkte opslagcapaciteit van apparaten met Android TV of Google TV. Zo wil Google makers van Android TV- en Google TV-apparaten aansporen om minstens 16GB opslag in te bouwen.

Opvallend genoeg geeft de zoekgigant zelf nog niet het goede voorbeeld, want zowel de Chromecast met Google TV als goedkopere Chromecast met Google TV HD hebben maar 8GB aan opslag. Google TV heeft sinds een tijdje wel een handige functie om snel ruimte mee vrij te maken.

