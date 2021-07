Android TV krijgt aantal features van Google TV, waaronder kijklijst

Android TV krijgt een update die een aantal toffe features van Google TV naar het besturingsysteem brengt. Zo kunnen gebruikers eindelijk een kijklijst maken.

Nieuwe features voor Android TV

Android TV krijgt een aantal nieuwe features die het makkelijker moet maken om leuke films en series te vinden. Deze zijn rechtstreeks afkomstig uit Google TV. Zo kunnen gebruikers eindelijk een kijklijst maken met titels die ze nog willen zien. Dat is heel handig. Je komt immers vaak genoeg een film tegen die je interessant lijkt, maar waar je op dat moment geen tijd voor hebt. Door hem op je watchlist te zetten, voorkom je dat je de naam vergeet.

Na de update kunnen gebruikers ook aangeven of ze het eens zijn met de titels die Android TV aanraadt. Middels een soort kaartensysteem kun je zeggen of je meer of minder van het soort films wil zien dat je voorgeschoteld krijgt.

Een laatste vernieuwing is dat trailers nu automatisch beginnen te spelen als je de details van een film of serie bekijkt. Behoort je tot de grote groep die dat juist bijzonder irritant vindt? Gelukkig kun je het ook uitzetten.

Google zegt dat de update die deze features naar Android TV brengt deze week uitrolt. Je hoeft daar niets voor te doen, je ziet hem vanzelf verschijnen.

TV-systemen kruipen naar elkaar toe

Google introduceerde vorig jaar de Chromecast met Google TV. Deze nieuwste streaminggadget draait op een eigen besturingssysteem. Sinds een update eerder dit jaar lijkt Android TV visueel als twee druppels water op Google TV. Nu beide systemen nog meer features gaan delen, rijst de vraag waarom Google ze allebei in leven houdt. Het zou ons niet verbazen als één van de twee de komende jaren sneuvelt.

De Chromecast met Google TV is officieel niet in Nederland te koop, maar je kunt hem via een omweg toch in in huis halen. Eerst meer weten? Bekijk dan onze review hieronder.

