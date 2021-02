Google heeft een update voor Android TV uitgebracht. De nieuwe softwareversie introduceert onder meer een nieuw design dat doet denken aan Google TV, het besturingssysteem van de nieuwste Chromecast.

De update rolt in eerste instantie uit voor een select groepje landen, waar Nederland niet bij zit. Volgens Google rolt de nieuwe softwareversie hier in “de komende weken” uit. De Android TV-update introduceert onder meer een nieuw design: het thuisscherm is op de schop gegaan en is grotendeels identiek aan Google TV.



De oude (L) en nieuwe (R) versie van Android TV.

Het nieuwe ontwerp legt bijvoorbeeld meer nadruk op alle soorten content die je kunt afspelen. Op het thuisscherm tref je een sectie met daarin je favoriete apps, zoals YouTube, de Google Play Store of Prime Video van Amazon. Daaronder staat voortaan het ‘Volgende’-gedeelte waarmee je snel en makkelijk verder kunt gaan met het kijken van series en films waar je reeds mee begonnen bent.

Verder introduceert de Android TV-update een overzichtelijke indeling bestaande uit drie tabbladen aan de bovenkant van het scherm: ‘Thuis’, ‘Ontdekken’ en ‘Apps’. Het tweede tabblad staat vol met aanbevelingen voor films en series die jij mogelijk interessant vindt. Het Apps-gedeelte biedt uiteraard toegang tot je persoonlijke apps.

Weinig verschil met Google TV

Al met al slaat de nieuwe update een brug tussen Android TV en Google TV: de besturingssystemen ogen nu vrijwel identiek. Vooralsnog blijven ze echter wel naast elkaar bestaan. Google TV is de spirituele opvolger van Android TV en draait bijvoorbeeld op de nieuwste Chromecast.

Deze streaming-dongle heet dan ook voluit Google Chromecast met Google TV. De Google-gadget is al jaren razend populair, maar de nieuwste versie is niet in Nederland verkrijgbaar. In onderstaand artikel lees je hoe je de Chromecast echter alsnog hier kunt verkrijgen. Check voor aankoop ook onze uitgebreide Chromecast met Google TV review om te lezen of hij het geld waard is, of bekijk de video.

