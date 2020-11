Het Android-besturingssysteem krijgt ondersteuning voor ultrawideband, zo blijkt uit veranderingen van Google. Ultrawideband is een nieuwe techniek die al werkt op een handvol Android-smartphones en iPhones en interessante nieuwe features mogelijk maakt.

Ultrawideband-ondersteuning voor Android

Android is standaard niet geschikt voor ultrawideband, dat vaak wordt afgekort als UWB. Daar komt verandering in: Google werkt aan UWB-ondersteuning voor het Android-besturingssysteem, ontdekte XDA Developers. Het is nog niet duidelijk of UWB officieel debuteert in Android 12, dat naar verwachting in het najaar van 2021 verschijnt.

Samsung bewijst dat fabrikanten zelf UWB-ondersteuning aan hun Android-software kunnen toevoegen. Smartphones moeten ook een UWB-chip hebben. De Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra en Galaxy Z Fold 2 zijn de eerste Android-toestellen met UWB-ondersteuning. Xiaomi werkt aan UWB-ondersteuning voor toekomstige smartphones, merkte onder meer Tweakers op. Oppo houdt zich er ook mee bezig.

UWB is niet voorbehouden aan Android-smartphones. Sterker nog: Apple verkoopt al langer iPhones met UWB-ondersteuning. De iPhone 11 en nieuwer zijn geschikt.

Wat is UWB?

Een ultrawidebandchip gebruikt radiogolven om signalen te sturen en werkt op een hogere frequentie dan bluetooth en wifi. De chip meet de tijd tussen het versturen van een signaal en dat signaal weer ontvangen, wat gebeurt omdat een ander apparaat het terugkaatst.

Met die meting kan de chip nauwkeurig bepalen hoe groot de afstand tussen de twee apparaten – bijvoorbeeld twee Android-smartphones – is. Daarnaast registreert de chip in het ene apparaat wáár het andere apparaat zich bevindt. Bijvoorbeeld achter jou, of juist links voor je.

3 dingen die je kunt met Android ultrawideband

De metingen van een UWB-chip zijn nauwkeuriger dan via bluetooth en wifi. Die houden het op tientallen centimeters, soms zelfs meer. UWB heeft een precisie van ongeveer tien centimeter. De accuraatheid is handig voor uiteenlopende toepassingen. Samsung legt er drie uit.

1: SmartThings Find AR.

2: Nearby Share.

3: Je smartphone als huis- of autosleutel.

Met SmartThings Find AR gebruikt je Samsung-smartphone zijn UWB-chip om te communiceren met andere gadgets die zo’n chip hebben. Denk aan een slimme portemonnee, een andere smartphone of je draadloze oordopjes. Wil je weten waar één van deze apparaten zich bevindt, dan kijk je simpelweg op het scherm van je toestel en zie je als het ware waar je moet zoeken. Hartstikke mooi, maar nog beperkt nuttig omdat er nog zo weinig producten zijn met een UWB-chip.

Nearby Share laat je sneller bestanden delen met andere Samsung-smartphones met een UWB-chip. Bestanden uitwisselen met toestellen om je heen kan natuurlijk al jaren, maar UWB maakt het makkelijker. Althans, als later meer toestellen een UWB-chip hebben. Want als gezegd zijn dat er op dit moment pas een paar.

Smartphone als sleutel

De derde feature, je smartphone als sleutel gebruiken, is het meest vernieuwend. Fabrikanten als Samsung, Apple en Xiaomi maken zich hier hard voor en werken samen met een paar automerken. Door je smartphone met UWB-chip op de auto te richten, ontgrendelt hij.

Een fysieke autosleutel wordt dus overbodig, te beginnen met de BMW 5-serie. Deze auto’s zijn binnenkort te ontgrendelen met een iPhone. Automaker Kia experimenteert ook met UWB-toepassingen. Slimme sloten via UWB-techniek zijn er voor zover wij weten nog niet. Mogelijk komen die later, in samenwerking met smartphonefabrikanten.

