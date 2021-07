Opinie: het Android-updatebeleid gaat in 2021 de goede kant op

2021 is het jaar waarin fabrikanten hun Android-updatebeleid verbeteren. Het jaar is pas op de helft, maar vier merken hebben al aangegeven dat zij langer versie- en/of beveiligingsupdates gaan uitrollen. En dat is een goede ontwikkeling.

Het updatebeleid is nooit het sterkste punt geweest van Android-smartphones. Het was jarenlang misschien wel de belangrijkste reden om een Google Pixel-toestel te kiezen, want die kan rekenen op drie jaar versie- en beveiligingsupdates. Veel concurrerende merken hielden het bij één of twee versie-updates en twee jaar beveiligingsupdates.

In de afgelopen jaren hebben met name OnePlus, Nokia en Samsung hun updatebeleid verbeterd. Ze garandeerden twee versie-updates en drie jaar beveiligingsupdates. In 2021 hebben deze én andere merken nieuwe stappen gezet om hun Android-updatebeleid verder te verbeteren.

Hoe langer een smartphone beveiligingsupdates ontvangt, hoe langer je de telefoon veilig kan gebruiken. De updates dichten namelijk kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem. Versie-updates voegen nieuwe features toe, frissen het uiterlijk van de software op en maken de software gebruiksvriendelijker. Kortom: een langer updatebeleid betekent dat je je smartphone langer prettig en veilig te gebruiken.

Marktleider Samsung kondigde in februari aan dat het al zijn moderne smartphones niet meer drie, maar vier jaar beveiligingsupdates geeft. In juli deed het merk daar nog een schepje bovenop: bepaalde Enterprise Edition-toestellen krijgen nu vijf jaar updates. Deze toestellen zijn bedoeld voor zakelijke gebruikers, maar ook voor consumenten te koop.

Interessant is dat Samsung extra aandacht besteedt aan populaire betaalbare (consumenten)toestellen zoals de Galaxy A52. Die kan rekenen op drie jaar versie-updates, dus naar Android 12, 13 en 14. De meeste concurrerende smartphones krijgen twee versie-updates. De A52 heeft op dit punt dus een streepje voor.

Nokia zet in op 3+3+3-strategie

Nokia presenteerde dit jaar de Nokia X10 en X20, midrange-smartphones die met een zogeheten 3+3+3-strategie komen. Dit houdt in dat de toestellen kunnen rekenen op drie jaar versie- en beveiligingsupdates en met drie jaar garantie komen. En net als bij de Galaxy A52 geldt dat in dit prijssegment maar weinig toestellen zo lang updates krijgen. In een recente opinie leg ik daarom uit waarom ik Nokia’s 3+3+3-strategie een voorbeeld vind voor de smartphone-industrie.

Ook Oppo en OnePlus hebben onlangs de nodige stappen gezet om hun updatebeleid te verbeteren. Begin mei kondigde Oppo aan dat zijn Find X3-serie niet twee maar drie jaar beveiligingsupdates krijgt en een week later zei de fabrikant dat de langere software-ondersteuning voor álle moderne Oppo-smartphones geldt.

Kort erna werd bekend dat OnePlus en Oppo als één bedrijf verdergaan. Voorheen waren het zusterbedrijven die al veel samenwerkten. OnePlus beloofde dat de samenvoeging met Oppo een beter updatebeleid zou opleveren en komt die belofte na.

Want amper twee weken later meldde OnePlus dat het zijn dure smartphones vanaf de OnePlus 8 in plaats van twee toch drie versie-updates gaat geven. Deze toestellen, inclusief de OnePlus 9-serie, kunnen ook rekenen op vier jaar beveiligingsupdates. Oorspronkelijk was dat drie jaar. Ook de betaalbare OnePlus Nord N10 5G en N100 krijgen een jaar langer beveiligingsupdates dan vooraf beloofd; drie jaar in plaats van twee.

Deze merken blijven achter

Een viertal bekende merken heeft zijn Android-updatebeleid in 2021 dus verbeterd, wat fijn nieuws is voor bezitters van in aanmerking komende smartphones. Omdat de langere ondersteuning ook gaat gelden voor toekomstige toestellen, worden die automatisch interessanter dan concurrenten met een korter updatebeleid.

Die zijn er helaas nog genoeg. En de verschillen in updatebeleid worden door de recente ontwikkelingen ondertussen zo groot dat ik ze niet meer kan uitleggen. Zo krijgt Sony’s aanstaande Xperia 1 III van 1299 euro (!) maar twee jaar updates, waar de 229 euro kostende Samsung Galaxy A22 5G twee jaar versie-updates en vier jaar beveiligingsupdates ontvangt. Sony vindt twee jaar updates voldoende, ik niet. Zeker niet voor zo’n duur toestel dat qua specificaties jaren mee kan.

Motorola blijft ook achter. Zo draait de splinternieuwe Defy op het bijna twee jaar oude Android 10 en krijgt de smartphone alleen en pas deze herfst een Android 11-update. De softwareversie die standaard geïnstalleerd had moeten zijn, schrijft mijn collega Wouter terecht in zijn Motorola Defy review.

Xiaomi op zijn beurt garandeert minstens twee jaar updates voor zijn toestellen, van de betaalbare Redmi Note 10 5G tot de peperdure Mi 11 Ultra. Meer duidelijkheid over zijn updateperiode wil de fabrikant niet geven, wat nogal een contrast vormt ten opzichte van sommige merken.

Ik hoop daarom dat fabrikanten als Xiaomi en Sony zichzelf eens achter de oren krabben als ze kijken naar het updatebeleid van de concurrentie. Met name dure Android-smartphones met uitstekende specificaties kunnen anno 2021 niet meer wegkomen met een schamele twee jaar updates, als je het mij vraagt. Zeker niet als je ziet dat er genoeg betaalbare Android-telefoons zijn die kunnen rekenen op drie of vier jaar updates.

Maar ook fabrikanten met een goed updatebeleid kunnen nog de nodige stappen zetten. Zo is er anno 2021 nog steeds geen enkel maker van Android-smartphones die kan tippen aan de vijf tot zes jaar updates voor Apples iPhones. Misschien komt daar in 2022 verandering in?