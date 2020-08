Het Huawei-verbod van de Verenigde Staten is inmiddels al ruim een jaar oud, maar een verlopen licentie lijkt nu ook roet in het eten te gooien voor bestaande apparaten: Android-updates voor Huawei-toestellen lopen daarmee gevaar.

Android-updates huidige Huawei apparaten in gevaar

Als je Android Planet al wat langer leest, zal het je vast niet ontgaan zijn dat het populaire smartphonemerk Huawei al ruim een jaar onenigheid heeft met de Amerikaanse overheid. Dit leverde uiteindelijk een verbod op voor bedrijven in het land om met Huawei samen te werken, inclusief Google.

Een tijdelijke licentie zorgde er echter voor dat Google en Huawei een uitzondering mochten maken op een aantal gebieden. Deze uitzondering werd in het leven geroepen voor afgelegen gebieden in de VS, waar mensen afhankelijk zijn van het netwerk van Huawei om bereikbaar te zijn. Google kon de uitzondering echter ook benutten om alsnog Android-updates op bestaande Huawei-smartphones uit te brengen.

Deze licentie verliep afgelopen donderdag, zo schrijft The Washington Post. Google heeft bevestigd dat dit dé manier was om bestaande Huawei-telefoons en tablets te blijven ondersteunen. Het wegvallen ervan maakt Android-updates voor deze Huawei-apparaten in één klap onzeker. Hoewel er een nieuwe overeenkomst zou kunnen worden gemaakt, kan dit ook betekenen dat Google geen manieren meer heeft om updates voor deze apparaten uit te brengen.

Huawei krijgt het steeds zwaarder

In een verklaring aan The Washtington Post laat Huawei weten “de situatie te monitoren en de potentiële impact ervan in kaart te brengen.” Het ‘Commerce Department’ van de VS klinkt in een verklaring een stuk duidelijker: “de licentie gaf Huawei-gebruikers de kans om tijdelijk hun apparaten te blijven gebruiken terwijl ze op zoek konden naar alternatieve aanbieders.”

Dit alles maakt het voor Huawei steeds lastiger om te concurreren. Nieuwe modellen draaien mogen geen Google-apps en -diensten aanbieden. Geen Gmail, YouTube, Google Maps of de Play Store dus. Daar komt nu bovenop dat ook oudere apparaten mogelijk geen updates meer krijgen.

Ben je benieuwd wat wij van een dergelijke Huawei-smartphone zonder Google vinden? Check dan onze Huawei P40 Pro review.