Samsung is Google de afgelopen maanden steevast te snel af als het aankomt op het uitbrengen van Android-updates. Hoe kan dit? Google maakt de update immers zelf, toch? Dit is waarom Pixel-updates soms op zich laten wachten.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo zit het met Android-updates voor Pixel-smartphones

Iedere maand komt er een Android-beveiligingsupdate uit. Dit stukje software lost fouten in het besturingssysteem op en houdt narigheden als adware, malware en ransomware buiten de deur. Eigenaren van Pixel-smartphones zijn gewend om deze update direct te ontvangen. Voor velen is het zelfs één van de redenen om voor een Google-telefoon te kiezen.

De afgelopen maanden is er echter iets aan de hand. Andere fabrikanten, zoals Samsung, zijn namelijk steevast sneller met het uitrollen van Android-updates. Dit is een gekke gewaarwording op het eerste gezicht. Google maakt de update immers zelf, dus hoe kan een andere partij er dan met de primeur vandoor gaan?

Die vragen legde Android Planet voor aan Rachid Finge, Communications Manager bij Google Nederland. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om het hele proces rondom Android-beveiligingsupdates te verduidelijken. ‘Het Android-team stelt beveiligingsupdates beschikbaar aan alle OEM’s’, steekt Finge van wal. OEM staat voor Original Equipment Manufacturer, oftewel smartphonefabrikanten als Samsung.



De primeur stelen

‘Daarna is het aan deze partijen om die update, eventueel gecombineerd met andere updates, te verspreiden onder hun klanten.’ De verwarring ontstaat tijdens deze stap, omdat het team dat verantwoordelijk is voor de Pixel-smartphones onder hetzelfde moederbedrijf valt als de Android-divisie, maar niet onder een hoedje spelen met elkaar. ‘Bedenk dat het Pixel-team hier telt als een OEM, ondanks dat ze voor hetzelfde bedrijf werken als het Android-team’, verklaart Finge.

Dus hoe is het dan mogelijk dat Samsung de afgelopen steevast eerder Android-updates uitrolt dan het Pixel-team? De verklaring is eigenlijk best simpel. De Koreanen zijn simpelweg sneller, al bedraagt het verschil meestal niet meer dan een paar uur. Ook is het van invloed hoeveel andere updates fabrikanten de Android-beveiligingsupdate meegeven.

Blijf op de hoogte

Op Android Planet plaatsen we wekelijks een overzicht van alle smartphones die een Android-beveiligingsupdate hebben gekregen. Zo weet je direct wanneer jouw toestel wordt bijgewerkt. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, of download de gratis Android-app. Wil je een kijkje achter de schermen nemen bij het ontwikkelproces van zo’n update? Lees dan onderstaand artikel.

Lees verder: Dit komt er kijken bij het maken van een beveiligingsupdate