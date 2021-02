Google introduceert zes verbeteringen in Android om je smartphone gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. We zetten de nieuwe features op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

6 Android verbeteringen op een rij

Google verbetert het Android-besturingssysteem continu, al valt de enige vernieuwing meer op dan de ander. Om de laatste Android-verbeteringen in het zonnetje te zetten, licht Google ze toe in een blogpost. Android Planet zet de veranderingen onder elkaar.

1. Waarschuwing bij gehackt wachtwoord

Android biedt al een tijd de mogelijkheid om je gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden, om ze automatisch in te vullen als je wil inloggen bij een app of website. Deze handige feature wordt nu nog nuttiger. Je smartphone of tablet (met Android 9 of hoger) controleert bij het inloggen voortaan of je wachtwoord voorkomt in online databases met gehackte wachtwoorden.

Als dat het geval is, krijg je direct een seintje en een stappenplan om je wachtwoord te veranderen. Deze feature heet Password Checkup en zit al langer in de Chrome-browser. Zo wil Google je beter beschermen tegen kwaadwillenden.

2. Verbeteringen voor Android Auto

De tweede verbetering is van toepassing op Android Auto en introduceert eenvoudige spelletjes voor tijdens het autorijden. Het gaat om audiospelletjes zodat je je ogen op de weg kunt houden. In dit artikel zetten we alle informatie over de gloednieuwe Android Auto-games op een rijtje.

3. Sms’jes inplannen

Als je gebruikmaakt van Google’s berichten-app om te sms’en, kun je voortaan sms’jes op geplande tijdstippen versturen. Deze feature komt beschikbaar voor smartphones met Android 7 of hoger, dus voor vrijwel alle gebruikers. Je hoeft alleen even de Berichten-app te updaten naar de nieuwste versie.

Je plant een sms’je in door de verzendknop ingedrukt te houden en een tijd en datum te kiezen. Google noemt het gepland versturen onder meer handig als je communiceert met mensen in een andere tijdszone.

4. Slimmere Google Assistent

De vierde verbetering die Google noemt, is interessant voor wie de Google Assistent gebruikt via het vergrendelscherm. Op die manier kun je je smartphone met spraakcommando’s bedienen terwijl je toestel is vergrendeld. Google claimt dat de Assistent op deze manier nu beter werkt, omdat hij eenvoudige kaarten laat zien op het scherm. Zo zie je bijvoorbeeld direct welke muziek er speelt of hoe lang je timer nog duurt en hoef je je smartphone niet te ontgrendelen.

5. Google Maps krijgt donkere modus

Ook een fijne visuele verbetering voor de Google Maps-app. De populaire kaarten-app krijgt eindelijk een volledig donkere modus. De zogeheten dark mode rolt de komende weken uit naar alle gebruikers en oogt ‘s avonds rustiger. Op een smartphone met een oled-scherm bespaart de donkere stand ook wat stroom.

Google Maps is al deels in een donkere modus te gebruiken, maar alleen tijdens het navigeren. Daar komt gelukkig verandering in. Je krijgt een melding als de donkere modus beschikbaar is en kunt ten alle tijden wisselen tussen de lichte en donkere stand.

6. Android beter voor blinden en slechtzienden

Tot slot een fijne verbetering voor blinde en slechtziende gebruikers van een Android-smartphone of -tablet: Google heeft de TalkBack-feature geüpdatet. Via TalkBack kun je je toestel gebruiken via gebaren en gesproken feedback en maakt het dus niets uit dat je slecht of niet ziet.

De nieuwste TalkBack-versie heeft onder andere een verbeterd menu, andere gebaren om sneller acties uit te voeren en een nieuwe instelling om leesinstellingen aan te passen. Update de Android Toegankelijkheidstools om de nieuwste versie van TalkBack te kunnen gebruiken.

Lees het laatste nieuws over Android: