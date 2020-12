Aan het begin van dit jaar deed de redactie van Android Planet meerdere voorspellingen voor Android-smartphones in 2020. Zijn deze claims uitgekomen, of zaten we er flink naast? In dit artikel maken we de balans op.

Kwamen Android-voorspellingen voor 2020 uit?

Het is een traditie op Android Planet. Aan het begin van een nieuw jaar blikken we vooruit op wat de komende twaalf maanden ons (waarschijnlijk) gaan brengen. Ook op 1 januari 2020 pakten we onze glazen bol erbij en deden we meerdere voorspellingen. En wat blijkt? Over het algemeen kwamen de voorspellingen uit, al zagen we één ding niet aankomen.

We hebben het natuurlijk over de coronacrisis. De pandemie hield ook de smartphone-industrie flink in de ban en veroorzaakte een hoop problemen. Meerdere beurzen werden afgelast, telefoonlanceringen gingen niet door en bedrijven moesten alle zeilen bijzetten om aan productieschema’s te voldoen. In dit artikel bekijken we per voorspelling of deze uitkwam, of niet.

1. Opvouwbare smartphones worden populair

Uitgekomen? Gedeeltelijk

Opvouwbare Android-smartphones waren in 2020 nog verre van gemeengoed, maar fabrikanten zagen er wel degelijk brood in. Samsung bracht bijvoorbeeld de Z Fold 2 en Z Flip op de markt, Motorola kwam met een nieuwe Razr en Huawei deed met de Mate Xs een duit in het zakje. Ook Microsoft maakte een comeback op de smartphonemarkt door de Surface Duo uit te brengen, hetzij niet in Nederland.

Wat afgelopen jaar wel gemeengoed werd, zijn hogere ververssnelheden. Kort gezegd zorgt een hoge ververssnelheid voor vloeiende animaties op het scherm van je smartphone. Toestellen met een ververssnelheid van 90 of zelfs 120 Hertz waren afgelopen maanden niet uitzonderlijk. Bovendien duiken de ‘vloeiende’ schermen ook steeds vaker op in het midden- en budgetsegment. De Poco X3 NFC heeft bijvoorbeeld een 120Hz-scherm, al kost ‘ie maar 199 euro.

2. Android-telefoons zetten in op camera’s

Uitgekomen? Ja

Smartphones zijn de afgelopen jaren steeds meer op elkaar gaan lijken. Een groot en nagenoeg voorkantvullend scherm, inkeping voor de selfiecamera en dunne schermranden: zo kun je het gros van de huidige toestellen omschrijven. We gokten begin 2020 daarom dat fabrikanten zich steeds meer wilden onderscheiden door in te zetten op camera’s.

Dat is ten dele ook gebeurd. Samsung bijvoorbeeld zet met de Galaxy Note 20 Ultra flink in op camerakwaliteit. Die vlieger gaat ook op voor de Mi 10 van Xiaomi. Ook Huawei gooide ogen met de Mate 40 Pro, al wordt dat toestel geteisterd door een onzeker updatebeleid en matige software. Zelfs OnePlus, een bedrijf dat allerminst bekendstaat om denderende camera’s, maakte afgelopen jaar flinke slagen op fotogebied, bijvoorbeeld met de 8 Pro.

3. Digitale assistenten worden slimmer

Uitgekomen? Gedeeltelijk

Deze voorspelling is moeilijk te weerleggen. Digitale assistenten zoals de Google Assistent en Siri worden immers aan de lopende band slimmer. 2020 was echter geen revolutie op dit gebied, maar eerder een evolutie. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met routines in de Google Assistent en de app heeft er een privacymodus bijgekregen.

Begin dit jaar hadden we onze hoop op Neon gevestigd, een start-up van Samsung die zich bezighoudt met met maken van kunstmatige mensen. Deze volledig computergemaakte wezens kregen eind 2019 een hoop media-aandacht, maar sindsdien is het verdacht stil rondom Samsung Neon. Mogelijk maakt de ‘digitale’ butler zijn opwachting bij de presentatie van de Samsung Galaxy S21 op 14 januari 2021.

4. 5G zorgt voor sneller internet

Uitgekomen? Gedeeltelijk

2020 was het jaar van 5G. Tenminste, als het aan de providers lag. De telecombedrijven buitelden over elkaar heen om reclame te maken over alle voordelen van het nieuwe netwerk. Wat ze daarbij vergaten te vermelden is dat de reclames anderhalf jaar te vroeg zijn. In 2020 was 5G namelijk meer een hype, dan een verbetering.

In werkelijkheid vallen de beloofde snelheidswinsten namelijk nog hartstikke mee. Dit blijft zo, totdat de langverwachte 3,5GHz-frequentieband wordt aangezet. Dit gaat pas in 2022 gebeuren. Tot die tijd adviseren wij om alle reclames rondom 5G met een flinke korrel zout te nemen. We worden hierin gesterkt door de Britse directeur van Vodafone Group, die het huidige Nederlandse 5G-netwerk half november zelfs “misleidend” noemde.

5. Huawei stapt af van Android

Uitgekomen? Nee

Huawei en Android: het blijft een vreemd verhaal. Vooralsnog brengt de Chinese fabrikant ‘gewoon’ smartphones met Android uit, met alle onzekerheden rondom toekomstige updates van dien. Wel sleutelt Huawei flink door aan HarmonyOS. Men is inmiddels toe aan versie 2.0, dat binnenkort beschikbaar wordt gesteld voor ontwikkelaars. Huawei lijkt op de achtergrond dus wel bezig te zijn met een definitief afscheid van Android, maar 2020 kwam daarvoor te vroeg.

6. 2020 wordt het jaar van ‘overal gamen’

Uitgekomen? Nee

Google Stadia zag het levenslicht in 2019. Dankzij deze gamedienst kun je altijd en overal gamen, zonder laadtijden. Je streamt games immers gewoon. Aan het begin van dit jaar voorspelden we dat de strijd in het ‘cloudgaminglandschap’ compleet zou losbarsten, maar het is anders gelopen. Xbox xCloud is momenteel nog in bèta en Amazon Luna is niet in Nederland verkrijgbaar.

Bedankt

Tot slot wil de redactie van Android Planet jou bedanken voor het lezen (en kijken). We schrijven dagelijks met een hoop liefde over alles dat met Android te maken heeft en gaan dat natuurlijk ook in 2021 doen. Voor nu rest ons niets anders dan jou een fijn oud & nieuw te wensen en hopelijk zien we je volgend jaar weer terug op de website.