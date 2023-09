3 dingen die Android beter doet dan Apple bij de iPhone 15

De gloednieuwe iPhone 15 van Apple heeft veel te bieden, maar kent ook zaken waar heel veel Android-smartphones allang niet meer mee te maken hebben.

iPhone 15 officieel: instapper met gebreken

De iPhone 15 is een fraaie smartphone en omdat je Android Planet leest, betekent dit absoluut niet dat we de Apple-smartphone meteen afbranden. Toch zijn er enkele zaken te noemen die we in het Android-landschap gelukkig niet al te vaak meer zien. Dat betekent zeker niet dat we roepen dat je maar een Android-toestel moet kopen, omdat dat sowieso beter is dan een iOS-smartphone, maar daarover later meer.

Display: 60Hz kan echt niet meer

Koop je een Apple iPhone 15, dan betaal je voor het 128GB-model 969 euro. Een flink bedrag dus. Voor dat geld verwacht je ongetwijfeld het beste van het beste, maar als we de specificaties bekijken op de Apple-website dan valt er iets op. Een feature van het scherm wordt niet benoemd.

We hebben het over de ververssnelheid van het display, want die blijft steken op slechts 60Hz. Dat betekent dat de pixels maximaal 60 keer per seconde verversen. Dat is een standaard van jaren geleden, maar Apple gebruikt het nog steeds in een 2023-smartphone. Duurdere iPhones beschikken wel over een 120Hz-scherm, wat veel fijner én moderner is.

In Android-land zijn er nog maar weinig telefoons te vinden met een 60Hz-display. Daarbij gaat het veelal om smartphones die een fractie kosten van een nieuwe iPhone 15. Veel betaalbare Android-toestellen beschikken over 90Hz-schermen en ook 120Hz-, 144Hz- of zelfs 165Hz-displays zien we steeds vaker.

Snelladen: stiekem nog steeds traag

Volgens een onderzoek ligt de gemiddelde oplaadsnelheid anno 2023 op 34 Watt. De iPhone 15 haalt dat sowieso niet, maar de precieze snelheid is ook niet bekend. Op de Apple-website zien we dat er een 20 Watt-lader wordt aangeraden die de accu ‘binnen ongeveer 30 minuten voor 50 procent op kan laden’, maar het precieze Wattage ontbreekt.

Dat maakt ook niet heel veel uit voor dit verhaal. Het komt er op neer dat we in Android-land heel veel smartphones zien die beduidend sneller opladen. Jaren geleden was 30 Watt al ‘supersnel’, daarna werd het 65 Watt en inmiddels kijken we al niet meer om naar smartphones die opladen met 100 Watt (of zelfs meer).

Wel zijn er uitzonderingen, want niet iedere Android-fabrikant maakt smartphones die binnen een mum van tijd zijn opgeladen. Grote merken als Google en Samsung hebben het ‘echte snelladen’ bijvoorbeeld nog steeds niet omarmd.

Usb-c: snelheden uit het jaar 2000

De iPhone 15-reeks heeft eindelijk een usb-c-poort gekregen. Niet omdat Apple daar om stond te springen, maar omdat het Europees Parlement dit verplicht bij draagbare apparaten vanaf december 2024. Apple hield jarenlang vast aan de zelfontwikkelde Lightning-aansluiting en kiest nu dus voor de toekomstbestendige usb-c-aansluiting.

Met die toekomstbestendigheid zit het bij Android-smartphones al veel langer goed, want toptoestellen beschikken inmiddels jaren over zo’n aansluiting. Zelfs goedkopere toestellen komen standaard op de markt met usb-c, uitzonderingen daargelaten. Die gebruik je niet alleen om op te laden, maar ook om data te synchroniseren met je laptop of computer.

Wat blijkt? Apple kiest bij de iPhone 15 (Plus) voor de usb 2.0-standaard, die al in het jaar 2000 werd geïntroduceerd. De maximale snelheid om data over te pompen bedraagt daardoor slechts 480Mbit/seconde. Opvallend is dat de fabrikant bij de iPhone 15 Pro (Max) kiest voor een verbeterde standaard, waarmee de dataoverdracht maximaal 10Gbit/seconde bedraagt. De vorm van de aansluiting is identiek en aan de buitenzijde zie je geen verschillen, maar intern zijn die er dus wel degelijk.

Hoe dit precies bij Android-smartphones zit, verschilt echt per model. Duurdere toestellen beschikken meestal over een poort die sneller data kan overdragen dan goedkopere telefoons. Bij een iPhone 15 van 1000 euro mag je écht wel verwachten dat ‘ie sneller data overzet en overweg kan met een nieuwe usb-standaard.

Natuurlijk blijft de discussie Android vs iOS een leuke, want ze kennen beide voor- en nadelen. Een groot voordeel om te kiezen voor een iPhone is bijvoorbeeld het updatebeleid. Apple verzekert je ervan dat je jarenlang met je toestel kunt doen, aan de slag kunt met nieuwe features en je veilig bent (en blijft).

Android-fabrikanten hebben de laatste jaren op dit gebied flinke stappen gezet. Maar, eerlijk is eerlijk: ze kunnen nog niet tippen aan Apple.

Een andere reden om voor een iPhone te kiezen is het ecosysteem, want misschien heb je ook een een MacBook of iPad – waardoor een iPhone een logischere keuze is. Het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon weleens wat anders wil proberen met je smartphone en het besturingssysteem dat daarop draait.

Meer weten over de iPhone 15-reeks? Dan kun je terecht bij onze zustersite iPhoned. Naast de productpagina’s van de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max kun je ook terecht in; iPhone 15 vs iPhone 15 Pro: alle verschillen.