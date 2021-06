Android laat je straks makkelijker je favoriete zoekmachines instellen

Bij het instellen van je Android-toestel krijg je vanaf september keuze uit meer zoekmachines. Ook hoeven de bedrijven achter de zoekmachines Google niet langer te betalen voor een plekje op het keuzescherm.

Lees verder na de advertentie.

Meer zoekmachines op je Android-toestel

Dat meldt Google na ‘feedback’ van de Europese Unie. Als je nu een nieuwe Android-smartphone of -tablet instelt, krijg je al de vraag welke zoekmachine je wil gebruiken. Het keuzescherm toont Googles zoekmachine en drie andere opties (zie afbeelding in dit artikel). Dat worden er vanaf september twaalf.

De bedrijven achter de zoekmachines hoeven Google straks niet meer te betalen om zichtbaar te zijn op dit keuzescherm. Nu betalen de bedrijven Google – de maker van het Android-besturingssysteem – jaarlijks via een veilingsysteem. De drie hoogste bieders per EU-land komen in dat land op het scherm, de rest valt buiten de boot. Voor zoekmachines die met Google concurreren, is zijn de twee veranderingen dus positief nieuws.

Voor jou als Android-gebruiker ook, want je kunt vanaf september eenvoudiger je favoriete zoekmachine instellen, direct bij het in gebruik nemen van je nieuwe smartphone of tablet.

Europese Commissie gaf Google boete

Maar voor Google zijn de twee veranderingen minder positief: het nieuwe keuzescherm verkleint de kans dat je Googles zoekmachine instelt en Google verdient niet langer geld aan zijn veilingsysteem. Dat het bedrijf de wijzigingen doorvoert, komt na ‘feedback’ en de ‘open dialoog’ met de Europese Commissie.

Deze organisatie van de Europese Unie oordeelde in 2018 dat Google aan machtsmisbruik deed door zijn eigen zoekmachine te promoten. Concurrerende zoekmachines werden benadeeld. Google kreeg daarom een boete van liefst 4,34 miljard euro opgelegd. Daarna werd het keuzescherm voor zoekmachines geïnstalleerd, maar daar was de Europese Commissie dus nog niet tevreden over. De nieuwste veranderingen stemmen de Commissie positiever.

Concurrerende zoekdiensten zullen waarschijnlijk ook enthousiast zijn. Toen Google het veilingsysteem in 2019 aankondigde, reageerden bedrijven als Ecosia, Cliqz en Qwant woedend. “Dit is compleet machtsmisbruik van de dominante positie door geld te vragen om alternatieve zoekmachines te tonen”, liet de directeur van Cliqz weten aan VentureBeat.

In 2017 kreeg Google al een miljardenboete van de Europese Commissie omdat het andere eigen diensten promootte.

Lees het laatste nieuws over Google: