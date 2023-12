Android Planet-adventskalender (25 december): win een Google Pixel 7a t.w.v. 439 euro!

Het is kerst en daarom openen we het allerlaatste vakje in de Android Planet-adventskalender. We geven een Google Pixel 7a weg ter waarde van 439 euro, dat we hebben mogen reviewen. Fijne feestdagen!

Android Planet-adventskalender

De kerst is aangebroken en dat betekent dat het laatste vakje van de adventskalender geopend wordt. In dit allerlaatste vakje hebben we een Google Pixel 7a (t.w.v. 439 euro) gestopt. We testten de smartphone afgelopen jaar uitgebreid uit en het toestel dat we daarvoor gebruikten, geven we weg.

25 december: maak kans op een Google Pixel 7a

De Google Pixel 7a is de budgetsmartphone van de populaire Pixel 7-serie, maar beschikt over dezelfde krachtige processor als de duurdere toestellen. Het 6,1 inch-full hd-scherm van de smartphone heeft een 90Hz-ververssnelheid. Op de achterkant zit de typische camera-balk.

Daarin zitten twee lenzen: een hoofdcamera met een resolutie van maximaal 64 megapixel en een 13 megapixel-groothoekcamera. Dankzij de 4385 mAh-accu zul je het einde van de dag prima halen. Met de Pixel 7a profiteer je van het jarenlange updatebeleid van Google.

De Google Pixel 7a werd door Google ter beschikking gesteld voor onze review en heeft een waarde van 439 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 4 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar het Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.