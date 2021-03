We zijn continu bezig om Android Planet te verbeteren en daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Doe mee aan ons lezersonderzoek en maak kans op een Samsung-telefoon!

Doe mee aan het Android Planet-lezersonderzoek

Op Android Planet voorzien we je iedere dag van het laatste nieuws, testen we de nieuwste smartphones en geven we handige tips voor je Android-toestel. We zijn natuurlijk continu bezig om de website te verbeteren en daarom hebben we je hulp nodig. Door ons lezersonderzoek in te vullen, laat je ons weten waarom je Android Planet bezoekt, wat je van onze artikelen vindt en wat nog beter kan.

De vragenlijst neemt 5 tot 10 minuten van je tijd in beslag en sluit op woensdag 24 maart. Als je meedoet, maak je kans op een Samsung Galaxy A32 5G ter waarde van 299 euro. Binnenkort publiceren we een review van deze smartphone en het testexemplaar geven we daarna aan één van jullie weg.

Na het sluiten van het lezersonderzoek maken we zo snel mogelijk de winnaar bekend. Laat op het einde van de vragenlijst je naam en e-mailadres achter om kans te maken op de Samsung A32 5G. Heb je geen interesse in de smartphone, maar wil je ons wel helpen? Dan kun je de enquete zonder naam en e-mail verzenden.

Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst! De redactie van Android Planet is erg benieuwd naar jullie antwoorden.

Dit kun je winnen

De Samsung Galaxy A32 5G is een vlotte en betaalbare telefoon, die – zoals de naam al verklapt – standaard ondersteuning heeft voor 5G. Daardoor kun je meteen aan de slag met het nieuwe mobiele netwerk. De smartphone heeft ook een snelle processor, grote accu die lekker lang meegaat en vier camera’s op de achterkant.

Het scherm van de Samsung A32 5G is 6,5 inch groot en daardoor ideaal als je graag YouTube-filmpjes kijkt, je favoriete Netflix-series checkt of games speelt. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant, in de aan/uit-knop. Tot slot draait de Galaxy A32 op Android 11 en krijgt hij maar liefst vier jaar lang updates.