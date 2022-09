Apex Launcher totaal onbruikbaar na (automatische) update: dit is de oplossing

Veel gebruikers van de bekende app Apex Launcher zijn dit weekend getroffen door een zeer irritante bug. Daardoor zijn er geen apps meer te zien in de appdrawer en ontbreken ingestelde snelkoppelingen.

Apex Launcher onbruikbaar: dit is de oplossing

In de Google Play Store zijn tientallen launchers te vinden. Daarmee beheer je je thuisschermen, stel je snelkoppelingen in en gebruik je veegbewegingen voor allerlei handigheidjes. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het aanpassen van de icoontjes qua grootte, kleur of bijvoorbeeld de tekst eronder. Ook kun je vaak de appdrawer aanpassen, door niet vaak gebruikte applicaties te verbergen of andere tweaks toe te passen.

Standaard installeert de fabrikant zo’n launcher op een smartphone of tablet, maar je kunt er zelf ook een downloaden. Een bekende launcher die al ruim tien jaar bestaat is Apex Launcher, die inmiddels meer dan tien miljoen keer is gedownload. Afgelopen weekend rolde er een update uit die je beter niet kan installeren.

Online zijn inmiddels tientallen klachten te vinden, want de launcher is na het installeren totaal onbruikbaar. Zo zijn ingestelde thuisschermen volledig gewist en ook in de appdrawer is maar een handjevol apps te vinden. Onder andere in de reviews van de Play Store uiten mensen hun klachten en hetzelfde geldt voor de WhatsApp-thread waar tientallen gedupeerden zich hebben verzameld, die niet weten wat ze moeten doen.

Zo zorg je dat Apex Launcher weer (tijdelijk) werkt

Wat helemaal niet fijn is, is dat de ontwikkelaar tot dusver niks heeft laten weten. Of het snel gefixt wordt is dus de vraag, maar er zijn wel (tijdelijke) andere oplossingen die wel werken. Zo kun je natuurlijk Apex Launcher volledig van je toestel verwijderen en werken met de standaardlauncher – of een andere uit de appwinkel downloaden. Veel mensen gebruiken Apex echter al jaren en willen niks anders.

Apex Launcher - Customize,Secu Android Does Team 7,4 (356.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Je kunt ook Apex Launcher Classic installeren, van dezelfde ontwikkelaar. Die app kent de genoemde problemen namelijk niet, maar wel zul je alles weer volledig moeten instellen en aanpassen naar hoe jij het wil.

Tot slot kun je je ook wenden tot een oudere versie van Apex Launcher, die je bijvoorbeeld kunt downloaden op apkmirror.com. Stel dan wel even in dat de applicatie via de Play Store geen automatische updates krijgt, anders gebeurt hetzelfde over enkele dagen. Of en wanneer we een oplossing krijgen is onduidelijk, maar Android Planet houdt het uiteraard in de gaten!