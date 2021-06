Toekomstige Android-app voor Apples AirTag beschermt je tegen stalkers

Heb je een Android-smartphone en heeft je stalker een AirTag in je tas gestopt? Dan is het nu lastig om daar achter te komen. Dat duurt niet lang meer, want Apple werkt aan een AirTag-app voor Android.

Apple werkt aan een Android-app die de AirTag ondersteunt. Dat vertelde het bedrijf in gesprek met CNET. De toekomstige app scant of je een AirTag van iemand anders bij je draagt. Als dat zo is, dan krijg je een melding. Op die manier kan een eventuele stalker je niet ongemerkt volgen, ongeacht de telefoon die je zelf gebruikt.

Net als veel andere Apple-producten werkt de AirTag niet goed samen met Android-telefoons. Apple doet dit bewust, omdat het bedrijf op die manier zorgt voor een afgebakend ecosysteem. Binnen dit ecosysteem zijn alle Apple-producten naadloos op elkaar afgestemd. Dit voorkomt dat mensen gemakkelijk overstappen naar Android of Microsoft.

Mensen met bijvoorbeeld een Samsung-telefoon kunnen een verloren AirTag nu wel al scannen om de eigenaar te achterhalen. Ze worden echter niet actief beschermd tegen stalkers. De Android-app die dit probleem oplost komt later dit jaar uit.

Meer aandacht voor privacy

iPhones beschikken al over een krachtig beveiligingssysteem omtrent de AirTag. Heb je een iPhone en heeft iemand stiekem een AirTag in je tas gestopt? Dan slaat de tracker binnen 8 en 24 uur alarm. Dit gebeurt op een willekeurig moment, dus de stalker kan hier niet op inspelen.

De Android-app komt niet geheel onverwachts, omdat Apple ieder jaar meer de nadruk legt op het belang van privacy. AirTags en andere trackers zijn handig, maar kunnen in de verkeerde handen vervelende gevolgen hebben. De veiligheid van AirTags is dan ook erg belangrijk.

