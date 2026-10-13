Apple gaat achter Google Home aan: HomeView vs Nest Hub

Apple stort zich op smart home met de introductie van de HomeView. Dit slimme scherm lijkt enorm op een Nest Hub, maar dan een stuk geavanceerder.

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Apple en je smart home: HomeView versus Nest Hub

Apple heeft zich tot nu toe vooral zijdelings beziggehouden met de smart home. Via de Woning-app op Apple-devices kun je slimme apparaten aansturen, en via de HomePod-speakers kun je stemopdrachten geven. Dat is natuurlijk niets vergeleken met Google en zijn complete Google Home-platform, met speakers, slimme schermen, slimme camera’s, slimme deurbellen enzovoort.

Daar komt nu verandering in. Apple stapt officieel in deze markt met de introductie van de HomeView: een slim scherm als centraal punt van de smart home. Dit apparaat is vergelijkbaar met de Google Nest Hub, maar dan een stuk geavanceerder.

Het soepele scherm heeft een nieuw besturingssysteem, dat een hoop informatie toont via widgets. De ingebouwde camera ziet wie voor het scherm staat om de juiste persoonlijke informatie te tonen, zoals je agenda. Daarnaast kan iedereen het huis besturen via knoppen of stembesturing. Ook kun je via het scherm videobellen. De HomeView komt in twee versies uit: eentje voor op tafel met een voet, en eentje die je aan de muur hangt.

Apple introduceert ook nieuwe versies van zijn HomePod mini (speaker) en Apple TV (mediaspeler). Deze apparaten hebben vooral snellere hardware gekregen, om AI-opdrachten lokaal uit te voeren. Daarnaast werkt LG samen met Apple aan een reeks slimme apparaten, waaronder slimme camera’s, een deurbel, deurslot en een thermostaat.

Apple HomeView. Google Nest Hub (2de generatie).

Siri AI niet in Europa

Binnen de Europese Unie hoeft Google zich voorlopig geen zorgen te maken. Hoewel we hier al een tijdje met Gemini kunnen praten via onze Google-speakers, zit het met Siri AI (zoals de AI-versie van de Apple-assistent heet) wat ingewikkelder.

Apple zit in een gevecht met de Europese Commissie. De commissie eist van Apple dat het bedrijf ook andere AI’s toelaat op zijn iPhone en iPad met dezelfde functionaliteit als Siri AI. Gebruikers horen volgens de commissie de keuze te krijgen welke AI ze willen gebruiken. Apple beargumenteert dat dit negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid en privacy.

Voorlopig lijkt het er niet op dat de twee partijen eruit komen. Apple wacht in ieder geval met de release van zijn HomeView binnen de Europese Unie tot we hier ook Siri AI op de iPhone en iPad hebben.

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Home Display

Vergeleken met de HomeView loopt de Nest Hub van Google inmiddels behoorlijk achter. Toch lijkt Google niet stil te zitten. Het bedrijf liet eind 2025 weten nog steeds toegewijd te zijn aan slimme schermen. Daarnaast is er in de Google Home-app een verwijzing naar een Google Home Display gevonden.

Zoals de Google Home Speaker een geslaagde AI-upgrade van de Nest Speaker is, zou Google op een vergelijkbare manier het slimme scherm een AI-boost kunnen geven. Lees meer over onze wensen voor de Home Display.

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