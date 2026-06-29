Apple verhoogt prijzen stevig: wat betekent dat voor Android-gebruikers?

Apple verhoogde recent de prijzen van heel veel producten en wij vragen ons af: wat betekent dat voor Android-toestellen? Als het bliksemt in Cupertino, hoor je bij ‘ons’ doorgaans vrij snel de donder…

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Prijsstijgingen Apple hebben ook invloed op Android

Tim Cook, nog eventjes de grote baas van Apple, beschreef de gestegen geheugenprijzen als een ‘hundred year flood’. Oftewel: iets wat maar heel af en toe voorkomt. Zijn bedrijf heeft volgens Cook geen andere keuze meer dan die prijzen door te berekenen aan klanten. Veel Apple-producten zijn inmiddels tientallen procenten duurder dan voorheen.

Wat is er ook alweer aan de hand? Datacentra voor AI schieten als paddenstoelen uit de grond en slurpen een groot deel van het beschikbare werkgeheugen op. Daardoor ontstaat schaarste, wat uiteraard voor hogere prijzen zorgt. Veel modules zijn meerdere keren over de kop gegaan. Ook opslag is duurder geworden.

Apple kan die extra kosten niet meer voor zijn rekening nemen. Althans, niet zonder aandeelhouders kwaad te maken. En zo kan het gebeuren dat de adviesprijs van een simpele iPad nu geen 389 euro meer bedraagt, maar 509 euro. Voor een iMac ben je 1819 euro kwijt in plaats van 1519 euro.

Opvallend genoeg blijven iPhones en Apple Watches vooralsnog buiten schot. Daar komt in september hoogstwaarschijnlijk verandering in, als de nieuwe modellen verschijnen. Volgens geruchten wordt de iPhone 18 Pro minimaal 200 euro duurder dan de huidige 17 Pro.

Gevolgen kunnen niet uitblijven

Apple is uiteraard niet het enige bedrijf dat last heeft van de gestegen prijzen. De afgelopen maanden zagen we ook bij Android-toestellen de eerste gevolgen. Zo is de Samsung Galaxy S26 honderd euro duurder dan zijn voorganger. De recent geïntroduceerde Galaxy A27 is 50 euro duurder dan de Galaxy A26 vorig jaar, terwijl hij tegelijk minder goed bestand is tegen water én een minder goede groothoeklens heeft.

Fabrikanten doen dus concessies om hun smartphones enigszins betaalbaar te houden. Dat zie je ook bij de Oppo Find X9 Ultra. Dat absolute toptoestel heeft ‘slechts’ 12GB werkgeheugen, terwijl de goedkopere Find X9 Pro vorig jaar 16GB aan boord had.

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Prijsstijgingen voor al bestaande producten hebben we nog niet zo veel gezien, maar de grootste klap moet waarschijnlijk nog komen. Voorheen hielden bedrijven zich wellicht in om hun concurrentiepositie te beschermen. Nu Apple de gestegen kosten doorberekent aan zijn klanten wordt het voor andere bedrijven gemakkelijker om hetzelfde te doen.

Dat níeuwe producten flink duurder worden (en/of downgrades krijgen), lijkt wel zeker. De komende maanden zijn daarom interessant. Eind juli presenteert Samsung zijn Galaxy Z Flip 8 en Z Fold 8. In augustus lanceert Google waarschijnlijk de Pixel 11-serie. Wij houden onze adem vast in voor de prijskaartjes die daaraan hangen.

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