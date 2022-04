Films kopen of huren: de 4 beste alternatieven voor Apple TV op Android TV

De Apple TV-app is een stuk minder nuttig geworden op Android TV. Het is namelijk niet meer mogelijk om films te kopen of te huren op je mediabox. Met deze alternatieven lukt dat wel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple TV-alternatieven voor Android TV

Apple maakte een jaar geleden de Apple TV-app beschikbaar voor Android TV. Met de applicatie is het niet alleen mogelijk om te kijken naar de verschillende Apple TV Plus-producties, maar ook om films te kopen en huren via iTunes. Een fijne app om op je mediaspeler te hebben staan.

Tot nu, want het is niet meer mogelijk om geld uit te geven in de app. Waarschijnlijk komt dat omdat Apple geen dertig procent van alle inkomsten via de app aan Google wil afstaan.

Voortaan moeten aankopen in Apple TV dus gedaan worden via een Apple-apparaat, de app van een slimme televisie of via een spelcomputer. Maakte je gebruik van Apple TV voor Android TV? Dan ben je nu waarschijnlijk op zoek naar een alternatief.

We zetten de beste Apple TV-alternatieven voor Android TV voor je op je rij. Dit zijn diensten waar je ook de nieuwste blockbusters kunt vinden, zoals Spider-Man: No Way Home.

1. Google TV

De meest logische optie is om over te stappen naar Google. Voorheen bood het bedrijf Play Films aan, maar tegenwoordig gebeurt alles via Google TV. De app combineert de content van verschillende streamingdiensten en een eigen winkel. Een voordeel van Google TV is dat je aankopen worden opgeslagen op je Google-account, die je als Android-gebruiker toch al hebt.

Lees ook: Google TV-app in Nederland: dit kun je ermee

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Amazon Prime Video

Ook op streamingdienst Amazon Prime Video vind je een winkel met nieuwe films om te kopen of huren. Je hebt daar geen Prime Video-abonnement voor nodig. Heb je zo’n abonnement wel, dan worden de films handig gecombineerd met het aardige aanbod van Amazon’s streamingdienst.

Lees ook: Een film huren of kopen bij Amazon Prime Video: zo doe je dat

3. YouTube

Je kunt natuurlijk ook voor YouTube kiezen. Daar zitten de films gek genoeg een beetje verstopt. Je moet daarvoor naar ‘Bibliotheek’ gaan in de app en daarna voor ‘Je films’ kiezen. Tik daarna op ‘Browsen’ en dan zie je de films. Fijn aan deze optie is dat films kijken precies hetzelfde werkt als gewone YouTube-video’s kijken.

Lees ook: YouTube films huren en bekijken: zo werkt het op Android

4. Pathé Thuis

Met Pathé Thuis is er ook een Nederlandse optie. Pathé ken je natuurlijk als de bioscoopketen, maar met Pathé Thuis kijk je ook een stapel relatief nieuwe films gewoon thuis op de bank. Een nadeel is dat Pathé Thuis er niet is als losse app voor Android TV, maar wel als applicatie voor slimme televisies, of je gebruikt de Chromecast-functie.

Lees ook: onze Pathé Thuis review.

Verschillende prijzen voor dezelfde film

Voordat je een film koopt kan het lonen om de prijzen op de verschillende diensten te vergelijken. Bijvoorbeeld Spider-Man: No Way Home. Bij Google en YouTube betaal je 15,99 euro om de film te kunnen kijken. Bij Prime Video koop je de film voor 14,99 euro, terwijl je bij Pathé Thuis al vanaf 13,99 euro kunt kijken.

Liever streamen?

Stream je liever? Ook dan helpen we je op weg. We zetten alle streamingdiensten voor je op een rij. En hieronder vind je de nieuwste edities van onze streamingdienst.