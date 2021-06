Apple TV nu beschikbaar voor elke televisie met Android TV

We hebben er lang op moeten wachten, maar Apple TV is eindelijk beschikbaar voor meer Android-apparaten. Op elke slimme televisie met Android TV kun je nu gebruikmaken van Apples streamingdienst.

Apple TV nu te vinden op televisies met Android TV

Dat laat Google weten aan website 9To5Google. Op de redactie van Android Planet hebben we het gecheckt en op een Philips-televisie met Android TV is Apple TV nu inderdaad te downloaden. Voor toestellen van andere merken zoals HiSense, TCL of bijvoorbeeld Xiaomi is dit ook het geval.

De televisie moet wel draaien op Android 8.0 (Oreo) of hoger. Installeren doe je – net als met elke andere app – via de Play Store op je televisie. Daarna kun je uiteraard gebruikmaken van Apple TV Plus. Dat kun je zien als Apples antwoord op andere populaire streamingdiensten als Netflix, Videoland of Disney Plus. Voor een vast bedrag per maand kun je zo genieten van (exclusieve) series, films en documentaires

Kijken kon al via je iPhone, iPad, Mac, Apple TV en televisies die AirPlay ondersteunen. De ontbrekende mogelijkheid voor nu is een Android-app, zodat je ook op zulke smartphones of tablets kunt genieten. Wil je dat wel, dan ben je aangewezen op een browser.

Weten wat er allemaal voor nieuwe content te vinden is op de verschillende streamingdiensten? Op Android Planet publiceren we wekelijks een overzicht met de beste tips. Ook het aanbod van onder andere Apple TV weten, check dan ons maandelijkse overzicht met streamingtips op zustersite iPhoned.

Als gezegd zijn er allerlei platformen om online videocontent te bekijken. Veel van die diensten bieden een gratis proefperiode aan, wat ook het geval is bij Apple TV. Wil je langer kijken, dan moet je een abonnement afsluiten voor een vast bedrag per maand. Sluit je die af voor een heel jaar, dan krijg je meestal wat korting zoals bij Disney Plus het geval is.

Net als bij bijvoorbeeld Spotify is het mogelijk om meerdere profielen aan te maken bij hetzelfde account. In de praktijk zorgt dat ervoor dat veel mensen hun abonnement delen en zo voor een klein(er) bedrag toch alles kunnen bekijken.

Wij zijn wel benieuwd tot hoeveel streamingdiensten (muziek en video) jij toegang hebt? Als ik voor mezelf spreek zijn dat er zes. Welke gebruik jij allemaal en wat is je favoriet? Betaal je de volle pond of deel je een abonnement ook met vrienden, kennissen of familie? Laat dat even weten in de reacties onder dit artikel!