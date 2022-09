Apple TV Plus kijken als Android-gebruiker: de mogelijkheden en de beste series

Apple TV Plus heeft geen Android-app, maar toch kun je naar deze streamingdienst kijken. We leggen uit hoe en waarom dat de moeite waard is.

Apple TV Plus en Android: de opties en de beste series

Aan streamingdiensten is er geen gebrek in Nederland. Toch is er een dienst waar je waarschijnlijk nog geen aandacht aan hebt gegeven, maar die wel zeer de moeite waard is. Deze dienst heet Apple TV Plus en is uiteraard van Apple. Hoewel er geen Android-app van Apple TV Plus in de Play Store staat, zijn er toch manieren om te kijken.

Eerste stappen

Welke manier van kijken je ook kiest: je hebt twee dingen nodig voordat je kunt beginnen. Allereerst een Apple ID. Dat is een login die je enkel bij Apple-diensten gebruikt. Het is handig om deze login van te voren aan te maken.

Daarnaast heb je een abonnement op Apple TV Plus nodig om films en series te bekijken. De eerste zeven dagen kun je gratis kijken, daarna kost Apple TV Plus 4,99 euro per maand of 49 euro per jaar.

Chromecast met Google TV

Normaal heb je om kunnen Chromecasten, een app op je smartphone nodig. Aangezien er geen Apple TV Plus-app in de Play Store staat, is dat niet mogelijk. Behalve als je een nieuwe Chromecast hebt met Google TV. Apple TV Plus staat namelijk wel als app binnen Google TV en Android TV. In deze app kun je films huren en kopen, maar ook in het aanbod van Apple TV Plus duiken.

Dat kan met de nieuwe Chromecast met Google TV (HD). Of als de beeldkwaliteit belangrijk voor je is, kies je voor de normale Chromecast met Google TV.

Slimme televisie of mediabox

Heb je een slimme televisie, dan is er een grote kans dat daar ook de Apple TV Plus-app voor beschikbaar is. Ook is de applicatie te vinden op spelcomputers zoals de PlayStation 5 en Xbox Series X en mediaboxen zoals de Nvidia Shield TV.

Op je Android-smartphone via Chrome

Hoewel er geen Android-app is, kun je toch Apple TV Plus op Android kijken via Google Chrome. Ga in de webbrowser naar tv.apple.com om series en films te streamen.

Chromecasten via een computer

Aangezien Apple TV Plus gewoon via een webbrowser te bereiken is, kun je er ook voor kiezen om een serie aan te zetten op een pc of laptop en vervolgens de hele tab te Chromecasten naar je televisie. Dat is alleen best omslachtig en gezien alle bovenstaande mogelijkheden moet er toch een betere optie zijn.

Beste Apple TV Plus-series

Maar waarom zou je eigenlijk al die moeite doen? Omdat er inmiddels best een behoorlijk aanbod is van goede series die je als liefhebber niet wil missen. We zetten de zes beste series even op een rijtje.

Ted Lasso

Het kan bijna niet anders dan dat je wel eens de naam Ted Lasso hebt gehoord. Dit personage uit de gelijknamige serie is zo populair, dat hij nu zelfs naar de nieuwe voetbalgame FIFA 23 komt.

Ted Lasso is een coach uit de Verenigde Staten, die naar Engeland komt om daar een voetbalteam te leiden. Dit is een bijzondere serie met veel humor en goede personages. En ik hoor je al denken: ik heb helemaal niets met voetbal. Dat maakt helemaal niet uit, want deze serie over een voetbalteam draait totaal niet om voetbal.

Severance

Wat als je werk en privé compleet kunt scheiden van elkaar? Bij het bedrijf Lumon Industries is dat het geval. Zijn werknemers weten niets meer van hun privéleven als ze de lift naar het kantoor binnenstappen. Daarnaast weten ze niets over het werk dat ze hebben gedaan zodra ze weer naar huis rijden. Op deze manier ontstaan twee losse persoonlijkheden die niet met elkaar kunnen communiceren.

Langzaam ontvouwt er een mysterie rond dit vreemde bedrijf en haar bazen. Neem even de tijd voor deze trage serie en je wordt ruimschoots beloond.

For All Mankind

Wat als Rusland als eerste een voet op de maan had gezet? Met dat idee vertelt de serie For All Mankind over een alternatieve versie van de geschiedenis, waarin de Verenigde Staten alles op alles zet om Rusland te verslaan in de ruimterace. Daardoor gebeuren er bijzondere dingen die in onze realiteit niet zijn gebeurd.

Pachinko

Gebaseerd op het gelijknamige boek, vertelt Pachinko over vier generaties van een Koreaanse familie in Japan. Deze serie is een waardige verfilming van een groots en mooi verhaal.

Home

Op Apple TV Plus zijn ook prachtige documentaires te zien. Een absolute aanrader is de reeks Home, waar nu twee seizoenen van te zien zijn. In elke aflevering krijg je een kijkje bij een bijzonder huis met unieke architectuur. En bovenal maak je kennis met de mensen die daar wonen. Prachtig gefilmd.

Mythic Quest

Apple probeert ook wat meer traditionele comedieseries te maken – met wisselend succes. Een opvallende, leuke serie daartussen is Mythic Quest. Een ouderwetse ‘workplace comedy’ in een fictieve gamestudio die een game zoals World of Warcraft maakt.

Meer kijktips

