Is de Apple Vision Pro interessant voor Android-gebruikers?

In de Verenigde Staten is de Apple Vision Pro nu vooruit te bestellen, maar is deze bril eigenlijk wel interessant voor Android-gebruikers?

Apple Vision Pro en Android: geen goede match

Het gebeurt niet vaak dat Apple een geheel nieuw apparaat introduceert. De laatste keer was de Apple Watch en dat bleek een groot succes. Nu is er de Apple Vision Pro, een bril voor mixed reality.

De bril is sinds kort voor 3499 dollar vooruit te bestellen in de Verenigde Staten en wordt vanaf begin februari geleverd. In Nederland kun je de bril voorlopig nog niet kopen. Zodra dat wel het geval is, is het de vraag: is de Vision Pro voor Android-gebruikers ook interessant?

Wat is de Apple Vision Pro?

Apple Vision Pro is een bril voor mixed reality. Het idee is dat je de grote bril opzet en dan digitale elementen aan de echte wereld kunt toevoegen waar je interactie mee hebt. Denk aan een enorm scherm om een film in 3d te kijken, of extra beeldschermen terwijl je aan het werk bent. De bril is haarscherp met goede camera’s, waardoor je nog gewoon het schermpje van je smartphone kunt lezen terwijl je de bril op hebt.

De Vision Pro heeft een aantal opvallende functies. Zo worden je ogen aan de buitenkant van de bril afgebeeld, zodat mensen om je heen je toch kunnen blijven aankijken. Ook wordt er een digitale versie van jezelf gemaakt als je gaat videobellen met de bril op je hoofd.

De besturing van de bril werkt door met je ogen ergens naar te kijken en vervolgens een keuze te maken door je duim en wijsvinger tegen elkaar aan te tikken.

Waarom is deze bril zo duur?

Met een prijskaartje van 3499 dollar is de Apple Vision Pro niet bepaald goedkoop. Ter vergelijking is de Meta Quest 3 (ook een bril voor mixed reality) 550 euro, maar de kwaliteit van de Vision Pro is op bijna alle vlakken een stuk hoger.

Zoals het vaak met nieuwe Apple-producten gaat, is de eerste versie nog voornamelijk een manier om ontwikkelaars te enthousiasmeren. Die gaan dan apps bouwen, waarna volgende versies van de bril niet alleen kleiner en goedkoper worden, maar ook meer functies hebben door de beschikbare apps.

Je hebt een iPhone of iPad nodig om te bestellen

Kijk je video’s van Apple over de Vision Pro, dan zie je hoe de bril voornamelijk samenwerkt met andere Apple-apparaten. Zo kan de bril extra schermen boven een Mac-computer plaatsen.

Je moet zelfs al een Apple-apparaat bezitten om de bril te kunnen kopen. Je hebt een iPhone nodig om een scan van je gezicht maken om er zo achter te komen welke maat onderdelen je moet bestellen.

Vision Pro werkt onafhankelijk

In principe werkt de Vision Pro verder onafhankelijk van de andere Apple-apparaten. Je kunt de bril opzetten en apps van Apple en derde partijen gebruiken. De bril gebruikt een eigen besturingssysteem genaamd visionOS, en heeft een eigen app-winkel. De mogelijkheden zijn nog beperkt, maar dat zal in de loop van de tijd veranderen.

De mogelijkheden van de bril groeien wel enorm als je deze draadloos verbindt met een Mac en gigantische beeldschermen tevoorschijn tovert. Ook is de bril diep verbonden met het Apple-ecosysteem, waarbij apps met elkaar synchroniseren.

Is de Apple Vision Pro de moeite waard?

Voor iPhone-gebruikers is dit al een vraag die moeilijk met een volmondig ja te beantwoorden is. Met een flink prijskaartje en weinig functies is de bril lastig aan te raden. Zeker met de kennis in het achterhoofd dat latere versies van deze bril waarschijnlijk beter, goedkoper en kleiner zullen zijn.

De kans is natuurlijk groot dat fabrikanten zoals Samsung het kunstje van Apple na gaan doen en met een eigen bril komen. Dat is sowieso leuk om in de gaten te houden terwijl we wachten op een goedkopere en meer functionele Vision Pro. Ook is de Meta Quest 3 een interessant alternatief als je van games houdt.

