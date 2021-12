Apples Tracker Detect-app voor Android voorkomt enge AirTag-stalkers

Heb je een Android-smartphone en zit er stiekem een AirTag van iemand anders in je tas? Tot voor kort tastte je in het duister, maar daar komt nu verandering in.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple werkt al enige tijd aan een app om Android-gebruikers te waarschuwen voor de eventuele nabijheid van andermans AirTag. Aangezien een AirTag erg klein is, is het gemakkelijk voor stalkers om hun slachtoffers er ongemerkt mee te volgen. iPhones hebben hier al lang een waarschuwingssysteem voor, maar ook voor Android-smartphones heeft Apple inmiddels een oplossing.

De officiële Tracker Direct-app is nu beschikbaar in de Play Store. Tracker Detect zoekt naar trackers die gescheiden zijn van hun eigenaar en die compatibel zijn met het Zoek mijn-netwerk van Apple. Onder deze trackers valt de AirTag, maar ook compatibele trackers van andere fabrikanten. Als je denkt dat iemand een AirTag of een andere tracker gebruikt om je locatie bij te houden, kun je deze met de Tracker Detect-app lokaliseren.

Aangezien trackers steeds ‘normaler’ worden en er aan menig sleutelbos een AirTag hangt, is de app zeker niet onbelangrijk. Je veiligheid moet niet afhangen van de smartphone die je gebruikt. Het werd dan ook zeker tijd voor een Android-app om AirTags te onderscheppen. Beter laat dan nooit, maar Apple had hier best wat eerder mee mogen komen.

Meer over de AirTag

De AirTag is een handig apparaatje dat je helpt om makkelijk spullen terug te vinden die je bent kwijtgeraakt. Hier komt een speciale techniek bij aan te pas, die extra nauwkeurig je spullen kan lokaliseren. Op een kaart kun je dan precies zien waar je spullen zijn.

Zoeken naar je portemonnee of sleutels is verleden tijd met de AirTag. Dit is een klein apparaatje dat je aan je sleutels of aan je tas vastmaakt. Je kan ‘m ook in je tas stoppen. Daardoor zijn ze traceerbaar op je iPhone in de Zoek mijn-app. Als je in de buurt van je spullen bent, maakt deze sensor contact met je iPhone of iPad. De Tag krijgt een eigen tabblad in de app.

Wil je meer weten? Lees ook ons artikel over de Samsung Galaxy Smart Tag. Samsung bracht eerder dit jaar de Galaxy Smart Tag Plus uit, waarmee je via augmented reality spullen terug kan vinden. Ook Huawei werkt aan een slimme tracker: de S-Tag.