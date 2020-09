Binnenkort kun je Android-apps met vrienden delen via de Play Store-app. Het is nog niet duidelijk wanneer de functie voor alle Android-telefoons uitrolt.

‘Apps delen via Google Play Store binnenkort mogelijk’

Dat heeft 9to5Google ontdekt. De website dook in een nog onuitgebrachte versie van de Google Play Store-app en stuitte op meerdere vernieuwingen.

Ten eerste gaat het volledige ‘Mijn apps en games’-tabblad op de schop. Momenteel is dit venster opgebouwd uit vier onderdelen: Updates, Geïnstalleerd, Bibliotheek en Bèta. Dat worden er twee: Overzicht en Beheren.

Het Overzicht-tabblad gaat werken zoals je op basis van de naam mag verwachten. Je ziet hierin onder meer welke apps een update nodig hebben en hoeveel opslagruimte er nog op je smartphone beschikbaar is om nieuwe applicaties te installeren.

Veel interessanter is de ontdekking van een compleet nieuwe functie: Apps delen. Wanneer je op deze knop drukt kun je straks apps (die op jouw telefoon staan) delen met anderen. Tik simpelweg op ‘Verzenden’ om een app naar de telefoon van een vriend(in) in de buurt te sturen. Diegene moet overigens wel op de Ontvangen-knop drukken, want anders kunnen jullie telefoons geen verbinding met elkaar maken.

Dichtbij delen

De nieuwe functie maakt gebruik van Dichtbij Delen, dat onlangs door Google aan Android werd toegevoegd. Deze functie zorgt ervoor dat je foto’s, documenten, liedjes en andere bestanden tussen Android-telefoons kunt delen. Via de telefooninstellingen kun je zelf aangeven of anderen jou bestanden mogen sturen, of niet. Hoe je dat doet, lees je in ons uitlegartikel over Dichtbij delen van Google.

Verkrijgbaarheid

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe versie van de Play Store-app uitrolt.