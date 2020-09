De smartphone nemen we al vele jaren voor lief, maar nu is er concurrentie op komst. Dit is waarom de augmented reality-bril de smartphone gaat opvolgen.

AR-bril volgt smartphone op

In de komende jaren komt waarschijnlijk de eerste augmented reality-bril op de markt. Welk bedrijf daar de primeur mee krijgt, is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn alle grote partijen er mee bezig. Apple is nu het meest in het nieuws door overnames van bedrijfjes gespecialiseerd in virtual- en augmented reality, maar Google, Samsung en Huawei zijn ongetwijfeld ook druk bezig.

Het idee van zo’n bril is dat je augmented reality kunt gebruiken zonder dat je een smartphone voor je ogen hoeft te houden. Met augmented reality worden digitale elementen aan de echte wereld toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan Pokémon Go, waarbij digitale monstertjes buiten op straat lijken te lopen. Of de optie om digitale dinosauriërs van Google in je kamer te zetten.

Op een AR-bril zijn de opties natuurlijk veel groter dan enkel een spelletje. Aangezien het scherm in principe altijd voor je ogen hangt, zijn er talloze praktische invullingen mogelijk. De meest logische invulling is die van navigatie. Pijlen die de juiste richting aangeven worden zo in de omgeving geplaatst, terwijl je ondertussen extra informatie ziet over de gebouwen om je heen. Denk bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen en openingstijden.

Gimmick?

Toch voelt het idee van een AR-bril nog erg als een gimmick aan. De Google Glass voor consumenten is het bijvoorbeeld ook niet geworden, dus waarom een AR-bril nu wel? Dat klopt als je de mogelijkheden van een AR-bril puur ziet als een extraatje: een manier om een leuke game te spelen of om op een futuristische manier te navigeren. Maar de AR-bril kan veel meer zijn. Niet enkel de extensie van een smartphone, maar de vervanger daarvan.

De meeste dingen die je nu doet op je smartphone, zouden ook via een bril kunnen gebeuren. Denk naast navigatie aan het lezen van je berichtjes, het kijken van een video enzovoort, maar dan beter. Want waarom een app opzoeken voor het weer, als je even naar de wolken kunt kijken waar vervolgens via augmented reality de voorspelling op wordt geplaatst. Waarom de treintijden opzoeken, als de bril laat zien waar je heen moet lopen voor de juiste trein en een timer af laat lopen met hoeveel tijd je nog hebt.

Natuurlijk kan de bril niet alles op je smartphone vervangen. Je gaat niet even door Twitter scrollen of Facebook checken, maar je kunt bijvoorbeeld wel notificaties van deze diensten lezen, zodat je onderweg niets mist. Typen gaat wat lastiger, maar over enkele jaren zal spraakherkenning alleen maar verbeterd zijn.

Smartphone verdwijnt

De smartphone zal voorlopig nog niet verdwijnen, maar mogelijk wel meer op de achtergrond raken. Wellicht wordt de smartphone vooral een apparaat zijn die je alleen thuis gebruikt. De AR-bril is dan ideaal voor onderweg, door je constant informatie te geven over je omgeving en je ondertussen ook op de hoogte te houden over al je notificaties.

Er zijn een aantal praktische drempels die overwonnen moet worden voordat de augmented reality-bril de smartphone ook maar een beetje kan vervangen. Denk bijvoorbeeld aan hoe comfortabel de bril is. De wearable moet niet te groot zijn en nauwelijks opvallen vergeleken met een normale bril. De batterij moet ook lang genoeg meegaan. En als het even kan moet de bril onafhankelijk van een smartphone kunnen werken.

Het zal nog wel even duren tot de AR-bril zover is en de smartphone echt vervangt. Als het gebeurt, gaat het sowieso in stapjes. De eerste brillen zullen nog wat lomp en beperkt aanvoelen. Later worden meer mogelijkheden toegevoegd, waardoor we de bril vaker samen met onze smartphone meenemen. Het punt dat we de smartphone thuis laten en enkel met de AR-bril op pad gaan, zal nog vele jaren op zich laten wachten. Toch is het leuk om er al over na te denken. Zie jij het zitten?

Nu aan de slag met augmented reality

Je hoeft natuurlijk niet te wachten op een slimme bril om al met augmented reality aan de slag te gaan. Daar zijn verschillende manieren voor. Plaats bijvoorbeeld augmented reality dinosauriërs in je kamer, gebruik de Albert Heijn-productscanner of speel Minecraft: Earth.

