Asus brengt geen smartphones uit in 2026: is het einde nabij?

Mike Peek
Mike Peek
5 januari 2026, 9:02
1 min leestijd
Asus lanceert in 2026 geen nieuwe smartphones. Dat heeft het Taiwanese bedrijf zelf bevestigd. De ondersteuning van oudere telefoons loopt gewoon door, maar toch zou dit weleens het begin van het einde kunnen betekenen.

Geen smartphones van Asus meer?

Asus is waarschijnlijk niet de eerste naam die in je opkomt als je denkt aan fabrikanten van Android-smartphones. Toch was het bedrijf jarenlang een vaste waarde. Compacte telefoons als de Zenfone 9 konden ons erg bekoren. Voor gamers waren toestellen als de ROG Phone 9 Pro ook behoorlijk interessant.

Nu is het misschien wel over en sluiten. DigiTimes meldt dat Asus in 2026 geen nieuwe smartphones lanceert. Dat zou best kunnen betekenen dat de Taiwanese multinational van plan is om zich helemaal uit deze erg competitieve markt terug te trekken. Voor kleine spelers als Asus is het erg moeilijk om te concurreren met grootmachten als Samsung en Apple. Om diezelfde reden stopte LG enkele jaren geleden ook met het maken van smartphones.

Asus Zenfone 10 review
De Asus Zenfone 10

Asus benadrukt dat er voor eigenaren van bestaande telefoons niets verandert. Software-updates blijven uitrollen en ook voor garantie kun je gewoon bij de fabrikant blijven aankloppen. Dat klinkt nobel, maar is vooral logisch. Zolang een bedrijf niet failliet gaat, moet het natuurlijk aan zijn verplichtingen blijven voldoen. En er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat Asus in zwaar weer zit.

Asus bleef vooral een computerbedrijf

De beslissing van Asus om in 2026 geen smartphones uit te brengen, lijkt dan ook vooral een strategische. Andere producten zijn altijd belangrijker geweest voor de fabrikant. Zo brengt Asus veel laptops uit en monitoren voor zowel gamers als de zakelijke markt. Daarnaast verkoopt het bedrijf routers en andere netwerkoplossingen.

Heb jij ooit een smartphone van Asus gehad? En was je daar tevreden over? Laat het weten in de reacties onder dit artikel.

Bron: DigiTimes
Fabrikanten Android Smartphones Asus

