ASUS ROG Phone 3 officieel: 144Hz-scherm en enorme accu

ASUS heeft een nieuwe gamingsmartphone onthuld: de ROG Phone 3. Het toestel hoort bij de snelste smartphones van dit moment en valt op door de krachtige hardware, 144Hz-scherm en enorme accu.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Asus ROG Phone 3 officieel aangekondigd

De Asus ROG Phone 3 is de opvolger van de ROG Phone 2, die een jaar geleden werd aangekondigd. De nieuwe smartphone beschikt over de krachtigste processor van dit moment, de Snapdragon 865 Plus. Deze chip wordt bijgestaan door 12GB/16GB aan werkgeheugen en minimaal 128GB aan opslagruimte. De accu is met 6000 mAh enorm groot en ondersteunt snelladen met 30 Watt. Daardoor zit de telefoon na drie kwartier opladen voor 70 procent vol.

De ROG Phone 3 heeft ook een groot 6,59 inch-scherm met een full-hd-resolutie (2340 bij 1080 pixels) en ververssnelheid van 144Hz. Hierdoor ogen beelden heel soepel en zelfs nog vloeiender dan bij de ROG Phone 2, die een 120Hz-display had. Zo’n hogere ververssnelheid zorgt ervoor dat animaties soepeler bewegen, maar je hebt er ook tijdens het gamen profijt van.

Op de achterkant van de Asus ROG Phone 3 zitten drie camera’s. Het gaat om een primaire camera van 64 megapixel, 13 megapixel-groothoeklens voor wijde shots en 5 megapixel-macrocamera. Met laatstgenoemde maak je foto’s van heel dichtbij, bijvoorbeeld van een plant of insect. De selfiecamera zit in de rand boven het scherm en heeft een 24 megapixel-lens.

Asus ROG Phone 3-specificaties

Om ervoor te zorgen dat de ROG Phone 3 tijdens het gamen niet te warm wordt, heeft ASUS een vapor chamber ingebouwd. Ook levert het bedrijf de AeroActive Cooler 3 met het toestel mee. Dit is een ventilator die je achterop het toestel prikt, wat voor extra koeling zorgt. In de behuizing zitten ook aanraakgevoelige knoppen, die je kunt gebruiken tijdens het gamen. De belangrijkste specificaties zetten we hieronder op een rij.

6,59 inch, 144Hz amoled-scherm met resolutie van 2340 bij 1080 pixels

Snapdragon 865 Plus-chip met 12 of 16GB werkgeheugen

128 tot 512GB opslagruimte, niet uitbreidbaar

64 +13 + 5 megapixel-camera achterop, 24 megapixel-selfiecamera

Draait op Android 10 met aanpassingen van Asus

Optische vingerafdrukscanner onder het scherm

6000 mAh laadt lekker snel op (maximaal 30 Watt)

Asus kondigt tegelijk ook een aantal accessoires voor de ROG Phone 3 aan. Zo is er een groter 15,6 inch-scherm dat je met de gamingsmartphone kunt gebruiken, maar verschijnt ook een controller en mechanisch toetsenbord. Het is onduidelijk of de ROG Phone 3 in Nederland verschijnt, maar dit lijkt niet aannemelijk.

Bij de ASUS ROG Phone 3 krijgen kopers overigens drie maanden Stadia Pro cadeau. Met Google Stadia speel je Xbox- en PlayStation-games op je smartphone (of tv), waarbij je de beelden simpelweg via de servers van Google streamt. Die games moet je wel kopen. Meer weten over de gamingstreaming dienst? Check dan de Google Stadia-overzichtspagina en Stadia review.