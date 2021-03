Asus heeft de ROG Phone 5 officieel onthuld. De gamingsmartphone heeft indrukwekkende hardware, speciale accessoires en is later deze maand te koop vanaf 799 euro. Dit moet je weten over de ROG Phone 5.

Asus ROG Phone 5 officieel

Asus’ ROG Phone-serie bestaat al jaren uit dure smartphones met krachtige specificaties en een focus op gaming. De ROG Phone 5 volgt de ROG Phone 3 van vorig jaar op – een 4 is nooit verschenen omdat het in Aziatische landen een ongeluksgetal is.

De ROG Phone 5 heeft een groot 6,78 inch-full-hd-scherm met hoge verversingssnelheid van 144Hz en draait op de razendsnelle Snapdragon 888-processor. Die zit ook in andere topsmartphones als de Xiaomi Mi 11 en Oppo Find X3 Pro. De Asus-telefoon is voorzien van een opvallend grote 6000 mAh-accu, kan snelladen met 65 Watt en heeft drie camera’s op de achterkant.

Het Android 11-toestel heeft aanraakgevoelige knoppen op de zijkanten om game-acties uit te voeren. Asus brengt meerdere accessoires uit die de game-ervaring op de ROG Phone 5 moeten verbeteren. Zo komt er een koeler uit om de temperatuur van de smartphone te verlagen en een usb-c-dockingstation om de smartphone te verbinden met een monitor.

Asus lanceert ook de ROG Phone 5 Pro en 5 Ultimate. Die onderscheiden zich van de reguliere ROG Phone 5 met aanraakgevoelige sensoren op de achterkant en een iets beter display. Ze hebben ook meer werk- (16 en 18GB) en opslaggeheugen (512GB). De overige specificaties zijn identiek.

Nederlandse release nog onzeker

Het lijkt erop dat Asus de ROG Phone 5 in Nederland gaat verkopen. De fabrikant is een paar jaar geleden gestopt met zijn Nederlandse smartphoneverkoop vanwege een patentgeschil met Philips. Nieuwe modellen in de Zenfone- en ROG Phone-series zijn daarom niet in Nederland uitgebracht.

In het persbericht meldt de fabrikant dat de ROG Phone 5-modellen binnenkort beschikbaar komen als pre-order in de webwinkel van Asus. In de webwinkel geven meerdere productpagina’s aan dat de smartphone op 29 maart beschikbaar komt. Niet bij alle modellen staat een datum. Android Planet heeft Asus gevraagd of de Nederlandse release betekent dat het patentgeschil is opgelost. Een woordvoerder antwoordt: “Asus is klaar om de ROG Phone 5 te gaan verkopen in Nederland. Verder is er geen commentaar beschikbaar.”

In Europese landen waar de smartphone gegarandeerd (in maart) verschijnt, gaat hij minstens 799 euro kosten. Voor dat bedrag koop je de ROG Phone 5 met 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Het 12GB/256GB-model kost 899 euro en voor 999 euro krijg je de 16GB/256GB-variant. De ROG Phone 5 Pro kost 1199 euro en komt in april uit. In mei brengt Asus tot slot de ROG Phone 5 Ultimate uit voor 1299 euro.