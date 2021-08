Asus ROG Phone 5s officieel: gamingsmartphone is nog sneller

Asus kondigt de ROG Phone 5s en 5s Pro aan, twee gamingsmartphones die nog iets sneller zijn dan hun voorgangers. Lees hier over welke verbeteringen de toestellen beschikken.

Lees verder na de advertentie.

Asus ROG Phone 5s officieel gepresenteerd

De Asus ROG Phone 5s en 5s Pro zijn de nieuwste smartphones van het Taiwanese bedrijf. Ze volgen de ROG Phone 5-telefoons van eerder dit jaar op en zijn iets sneller geworden. Ze beschikken namelijk over de Snapdragon 888 Plus, de snelste mobiele processor van fabrikant Qualcomm. Hiermee horen de ROG Phone 5s en 5s Pro bij de krachtigste Android-telefoons van dit moment.

Ook is de touch response rate verhoogd van 300 naar 360Hz. Dit betekent dat het scherm nog iets sneller reageert op aanrakingen, wat fijn (en belangrijk) is voor gamingsmartphones als de ROG Phone 5s en 5s Pro. Het display heeft verder een amoled-paneel, resolutie van 2448 bij 1080 pixels en hoge ververssnelheid van 144Hz. Boven en onder het scherm zit een dunne rand, omdat Asus niet kiest voor een notch of cameragat.

Verder is de ROG Phone 5s vrijwel identiek aan zijn voorganger. Zo is de accu opnieuw 6000 mAh groot en laadt ‘ie snel op dankzij de krachtige 65 Watt-adapter. Op de achterkant zitten dezelfde camera’s: een 64 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. Op de voorkant zit nog een 24 megapixel-selfiecamera.

De toestellen hebben (aanraakgevoelige) knoppen voor het spelen van games, en de Pro-versie wordt geleverd met een koeler om de temperatuur van de telefoon te verlagen. Bij de normale ROG Phone 5s wordt dit accessoire niet meegeleverd. Wel hebben beide toestellen een koptelefoonaansluiting, stereospeakers aan de voorkant en een vingerafdrukscanner onder het scherm.

Release en prijs van ROG Phone 5s

Asus heeft niet bekendgemaakt wat de ROG Phone 5s en 5s Pro gaan kosten en wanneer ze worden uitgebracht. Het bedrijf laat wel weten dat de 5s-toestellen de huidige ROG Phone 5-telefoons vervangen zodra winkels door de voorraad heen zijn.

Ook is het onduidelijk of de nieuwe gamingsmartphones in Nederland verschijnen. De ROG Phone 5 is eerder dit jaar wel hier uitgebracht in meerdere configuraties. Op dit moment betaal je 799 euro voor de ‘instapversie’.

Zodra Asus meer informatie geeft over de prijzen en release, dan lees je het op Android Planet. Volg ons daarom via de website of download onze gratis app. Ook kun je je aanmelden voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste Android-nieuws.