Dit zijn de Asus ROG Phone 6 en 6 Pro met een bizarre 18GB aan werkgeheugen

Asus heeft twee nieuwe gamingsmartphones aangekondigd: de ROG Phone 6 en 6 Pro. De toestellen hebben beestachtige specificaties, zodat ze de zwaarste games met gemak draaien.

Asus kondigt ROG Phone 6-toestellen officieel aan

Gamers opgelet: Asus heeft een tweetal krachtige gamingsmartphones uitgebracht. Het gaat om de ROG Phone 6 en ROG Phone 6 Pro. Beide toestellen hebben een futuristisch ontwerp, zoals je dat waarschijnlijk wel verwacht van een gamingsmartphone. Ze hebben in onze ogen iets weg van een Star Wars-Stormtrooper en zien eruit alsof ze zo de ruimte in kunnen schieten.

Onder de motorkap van de nieuwe Asus-telefoons vinden we Qualcomms gloednieuwe Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Deze is zowel sneller als energiezuiniger dan zijn voorganger, die we vinden in bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S22 Ultra. Naast zijn krachtige processor beschikt de ROG Phone 6 over het nieuwe GameCool 6-koelsysteem, dat volgens Asus zorgt voor hele goede prestaties.

Ook heeft de Asus ROG Phone 6 Pro maar liefst 18GB aan werkgeheugen. Dat is meer RAM dan we in de meeste laptops vinden. Het werkgeheugen is erg belangrijk, want de chip bewaart hier allerlei tijdelijke bestanden. Hoe meer RAM er beschikbaar is, des te meer processen een smartphone tegelijkertijd kan uitvoeren.

Ultra-vloeiend scherm

Naast het kloppende hart is ook het scherm van een gamingsmartphone erg belangrijk. Hierop komen je favoriete spellen immers tot leven. De Asus ROG Phone 6 heeft een enorm 6,87 inch-amoled-scherm, met een ververssnelheid van 165Hz. Animaties ogen dus nóg vloeiender dan de 120Hz-schermen van de meeste huidige high-end smartphones.

Ben je op zoek naar een compacte smartphone? Dan kun je de ROG Phone 6 beter laten links liggen, want zijn scherm is bijna net zo groot als dat van de kleinste tablets. Ook zijn de schermranden wat dikker dan we gewend zijn, dus de smartphone is nog groter dan bijvoorbeeld een iPhone 13 Pro Max – die ook al enorm is.

Ook niet onbelangrijk: je moet diep in de buidel tasten als je geïnteresseerd bent in een Asus ROG Phone 6. De goedkoopste versie kost 999 euro. Wil je het Pro-model met 18GB aan RAM en 512GB opslag? Dan ben je maar liefst 1299 euro kwijt.

